Ubaldo Pantani Sanremo 2026: il comico protagonista nella terza serata, sketch e reazioni dal palco dell’Ariston

27 Febbraio 2026

Ubaldo Pantani Sanremo 2026 protagonista della terza serata: ecco cosa è successo sul palco dell’Ariston, l’imitazione di Lapo Elkann, le battute con Carlo Conti e le reazioni del pubblico.

Ubaldo Pantani Sanremo 2026 ha trasformato la terza serata del Festival di Sanremo 2026 in una delle sequenze più commentate e discusse della kermesse, salendo sul palco del Teatro Ariston giovedì 26 febbraio e offrendo un’esibizione ricca di satira e improvvisazione nei panni del suo celebre personaggio di Lapo Elkann.

Il ritorno di Pantani sul palco dell’Ariston

La presenza di Ubaldo Pantani alla terza serata non è stata un semplice cameo, ma una performance vera e propria che ha fatto parlare il pubblico e gli osservatori del Festival. Il comico toscano è salito sul palco con una serie di battute che mescolavano autoironia e gioco televisivo, giocando con il paradosso e con riferimenti all’universo mediatico italiano.

La performance di Pantani è stata caratterizzata dalla sua celebre imitazione di Lapo Elkann, un personaggio che ha interpretato spesso in televisione, particolarmente nel talk show Che tempo che fa dove è ospite fisso. Dal palco, Pantani ha lanciato battute ironiche che hanno coinvolto il conduttore Carlo Conti e gli altri protagonisti della serata, delineando un tono satirico e a tratti surreale che ha spezzato la tensione della gara musicale ufficiale e ha introdotto momenti di leggerezza nel festival.

Come è arrivata la partecipazione

La partecipazione di Ubaldo Pantani a Sanremo 2026 era stata annunciata nei giorni precedenti alla terza serata, quando Carlo Conti lo aveva invitato in diretta televisiva nel salotto di Che tempo che fa su NOVE, proponendogli di affiancarlo come co-conduttore nella serata del Festival. La chiamata, fatta ai danni del personaggio interpretato da Pantani nei panni di Lapo Elkann, era stata accolta con entusiasmo e ironia dallo stesso Pantani, che aveva accettato con grande piacere di portare la sua comicità all’Ariston.

La scelta di Pantani era arrivata dopo il ritiro di un altro comico inizialmente previsto per quella serata, con Pantani che ha preso il posto di Andrea Pucci e si è presentato come elemento di intrattenimento alternativo nelle fasi della serata.

Reazioni alla sua performance

La performance di Pantani è stata accolta con diverse reazioni: da una parte il pubblico in sala e sui social ha accolto con una risata molti dei suoi sketch e delle sue battute, mentre alcuni commentatori televisivi hanno sottolineato come l’inserimento di una comicità così satirica in una gara musicale di grande visibilità sia stato un elemento di sorpresa e di leggerezza all’interno di una serata altrimenti dedicata alle esibizioni dei cantanti in gara.

Secondo critici di settore, la scelta di inserire una performance comica come quella di Pantani ha contribuito a “sciogliere” la tensione del contest e a creare momenti di spettacolo alternativo, pur rimanendo un contrasto rispetto alla struttura classica del Festival.

Il repertorio comico di Pantani sul palco

Durante la serata, Ubaldo Pantani ha utilizzato molto il linguaggio e i meccanismi tipici delle sue imitazioni, giocando con le aspettative del pubblico e con la figura di Lapo Elkann: la scena televisiva si è animata di freddure, riferimenti parodici e battute che hanno fatto leva su elementi noti della cultura pop italiana, trasformando la sua presenza in un intermezzo che ha rotto il ritmo delle esibizioni musicali.

Questa scelta ha suggellato la sua partecipazione a Sanremo 2026 come uno dei momenti più discussi della terza serata, con commenti e clip condivise sulle piattaforme social nei minuti successivi alla performance.

Il contesto della terza serata

La terza serata del Festival, in cui Pantani è intervenuto, ha visto anche le esibizioni di 15 dei Big in gara e la classifica provvisoria delle votazioni tra televoto e giuria delle radio, con la proclamazione delle prime posizioni, creando così un mix di musica e spettacolo.

Un Sanremo “variegato”

In sintesi, Ubaldo Pantani Sanremo 2026 ha portato al Festival un tocco di comicità che ha divertito e diviso il pubblico, confermando la sua abilità come intrattenitore e imitatore, capace di calarsi in ruoli surreali anche in contesti di grande visibilità come il palco dell’Ariston.

