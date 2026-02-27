27 Febbraio 2026

Classifica terza serata Sanremo 2026: ecco i cinque Big più votati tra televoto e radio

La terza serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda giovedì 26 febbraio 2026, ha consegnato una nuova classifica provvisoria dei migliori artisti in gara, decretata congiuntamente dal televoto del pubblico e dalla giuria delle radio, secondo il regolamento che prevede l’annuncio delle prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento per ciascuna serata.

I cinque cantanti più votati nella terza serata del Festival di Sanremo 2026

Nella terza serata si sono esibiti i restanti 15 Big in gara che non avevano cantato nelle prime due serate. Al termine delle votazioni, sono stati resi noti i nomi dei cinque artisti che hanno ottenuto più preferenze tra televoto e giuria delle radio:

Arisa con il brano Magica favola;

Sayf con Tu mi piaci tanto;

Luchè con Labirinto;

Serena Brancale con Qui con me;

Sal Da Vinci con Per sempre sì.

Va sottolineato che, come nelle prime serate, queste cinque posizioni vengono comunicate in ordine casuale, e non rappresentano una graduatoria numerica definitiva. La classifica complessiva che porterà alla finale del Festival sarà infatti determinata sommando i voti ottenuti nelle varie fasi della gara.

Il meccanismo di votazione nella terza serata

Secondo il regolamento del Festival di Sanremo 2026, nella terza serata gli artisti vengono valutati attraverso una combinazione di televoto e giuria delle radio, attribuendo ad entrambi un peso uguale. Al termine delle esibizioni dei 15 cantanti di serata, viene formata una classifica di serata e rese note le prime cinque posizioni, che contribuiscono poi alla formazione della graduatoria generale.

La votazione non coinvolge la giuria della Sala Stampa, Tv e Web in questa fase specifica, che invece entra in gioco in altre serate come la serata Cover e la finale, dove contribuisce insieme agli altri organismi alla definizione della classifica finale.

Contesto artistico della terza serata

La terza serata di Sanremo 2026 ha rappresentato un momento di giro di boa nel corso della 76ª edizione del Festival, con gli artisti che hanno affrontato nuovamente il palco del Teatro Ariston, davanti a milioni di telespettatori e agli ascoltatori radiofonici. Le esibizioni hanno confermato il carattere eterogeneo delle proposte musicali in gara, spaziando da nomi veterani della canzone italiana come Arisa e Sal Da Vinci a interpreti più legati ai nuovi linguaggi urbani come Sayf e Luchè, passando per voci intense e autoriali come quella di Serena Brancale.

L’evoluzione della classifica generale

I risultati delle tre serate finora concluse andranno a sommarsi per formare la classifica generale dei Big del Festival di Sanremo 2026. In base alle regole vigenti, al termine della finale di sabato 28 febbraio i primi cinque artisti della classifica complessiva accederanno alla superfinale, dove un ulteriore giro di votazioni decreterà il vincitore assoluto del Festival.

Sanremo continua quindi a seguire la sua formula consolidata di gara lunga cinque serate, con un equilibrio fra tradizione e innovazione nelle esibizioni, nella giuria mista e nel coinvolgimento del pubblico.

