3 Gennaio 2024

Trattative in corso tra Samardzic e Napoli: focus sui diritti d’immagine

da gianlucadimarzio.com

Prospettive di rinforzo per il Napoli nel mercato di gennaio

Le trattative tra il Napoli e Lazar Samardzic stanno continuando con l’obiettivo di portare il talentuoso calciatore tedesco classe 2002 nella squadra azzurra. Con la recente cessione di Elif Elmas al Lipsia, Samardzic potrebbe colmare il vuoto nel centrocampo partenopeo, specialmente considerando l’assenza di Anguissa a causa della Coppa d’Africa.

Colloqui con il padre di Samardzic: diritti d'immagine al centro dell'attenzione

Le ultime novità nelle trattative riguardano i colloqui tra la società del Napoli e il padre di Lazar Samardzic. Attualmente, il tema principale è la definizione degli accordi con gli sponsor legati ai diritti d’immagine del giovane calciatore. Questa questione rappresenta da sempre un elemento cruciale nelle trattative condotte dal Napoli e da Aurelio De Laurentiis.

Focus su diritti d’immagine piuttosto che su ingaggio e costo del cartellino

Al momento, l’attenzione è maggiormente concentrata sulla risoluzione degli accordi relativi ai diritti d’immagine, piuttosto che sugli aspetti finanziari dell’ingaggio del giocatore o sulla cifra del cartellino. Questa scelta evidenzia l’importanza che il Napoli attribuisce a questa componente specifica nelle trattative contrattuali.

Stato attuale della trattativa Napoli-Samardzic

L’indicazione positiva riguardante l’andamento favorevole delle trattative emerge dalla presenza dei diritti d’immagine sul tavolo delle discussioni. Questo rappresenta un chiaro segnale che le negoziazioni stanno procedendo in maniera costruttiva e orientata verso un accordo totale.

Storia estiva e attuale stagione di Samardzic

Nell’estate precedente, Lazar Samardzic era stato al centro di una trattativa prolungata con l’Inter, che alla fine si era conclusa senza un esito positivo. Nella stagione attuale, giocando con la maglia dell’Udinese, ha accumulato diciassette presenze in Serie A, segnando due gol e fornendo due assist.

In cerca di un’intesa totale

Il Napoli continua ad avanzare nelle trattative per acquisire Lazar Samardzic, con l’obiettivo di fortificare la squadra in vista delle sfide future. La risoluzione dei dettagli legati ai diritti d’immagine rappresenta un passo cruciale verso l’ottenimento di un accordo completo. Mentre l’attenzione si sposta sulla componente contrattuale, la tifoseria resta in attesa di ulteriori sviluppi in questa dinamica trattativa di mercato.

