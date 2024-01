2 Gennaio 2024

Coppa d’Africa 2024 tutti i convocati: le assenze cruciali che agitano la Serie A

Coppa d’Africa 2024 tutti i convocati: le assenze cruciali che agitano la Serie A

da gazzetta.it

Coppa d’Africa e il dilemma del calendario

Mentre l’Epifania del 2024 porterà via le festività natalizie, lascerà anche un vuoto nelle squadre di Serie A. Prima ancora del 6 gennaio, molti calciatori si dirigeranno in Costa d’Avorio per prepararsi alla Coppa d’Africa, una competizione che quest’anno si prospetta particolarmente impattante. Tuttavia, sorge spontanea la domanda: è davvero necessario che un torneo di tale portata, che si svolge quasi per un intero mese, coincida con il periodo più critico della stagione calcistica italiana?

Coppa d’Africa 2024 tutti i convocati: le assenze cruciali che agitano la Serie A – La complicazione del calendario: un mese di assenze

Il calendario della Serie A sarà messo a dura prova durante la Coppa d’Africa, con sei turni di campionato previsti durante questo periodo. I giocatori convocati saranno in ritiro con le rispettive nazionali, rendendoli indisponibili per le loro squadre di club. Inoltre, i prossimi venti giorni vedranno la disputa di incontri di Coppa Italia e la nuova formula della Supercoppa con semifinali e finale, aggiungendo ulteriori complicazioni al panorama.

I privilegiati e i penalizzati

Non tutti i club saranno colpiti allo stesso modo. Squadre come Inter, Juventus, Lazio, Torino, Genoa, Frosinone, Udinese, Verona ed Empoli non dovranno rinunciare a nessun giocatore durante la Coppa d’Africa. Tuttavia, per le squadre coinvolte nella lotta Champions, la situazione è diversa. Con dettagli che possono fare la differenza tra il Milan, attualmente terzo, e la Lazio, nona, la mancanza di giocatori chiave potrebbe influenzare significativamente la corsa per i primi due posti.

Coppa d’Africa 2024 tutti i convocati: le assenze cruciali che agitano la Serie A – Napoli e la lotta per la Scudetto: Osimhen e Anguissa out

Il Napoli, attualmente ottavo in classifica, sarà privato di Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa, entrambi titolari delle nazionali della Nigeria e del Camerun rispettivamente. La perdita di Osimhen, in particolare, potrebbe essere significativa per i campioni d’Italia, che contano sui suoi gol per risalire la classifica. Con la possibilità che la Nigeria arrivi fino in fondo al torneo, il Napoli dovrà affrontare incontri chiave senza il suo centravanti.

Atalanta senza Lookman: impatto sulla classifica

Anche l’Atalanta dovrà fare i conti con un’importante assenza, quella di Ademola Lookman. Il nigeriano è uno degli attaccanti di punta di Gasperini, e la sua mancanza potrebbe influenzare le prestazioni della squadra contro la Roma. Fortunatamente per la Dea, la gara contro l’Inter è stata rinviata a fine febbraio a causa della Supercoppa, consentendo a Gasperini di utilizzare Lookman contro la squadra di Inzaghi.

L’effetto domino: altre assenze nelle squadre di Serie A

La Fiorentina sarà senza Kouame (Costa d’Avorio), ma potrà contare su Nzola (Angola) a disposizione di Italiano. Mourinho, alla guida della Roma, dovrà fare a meno di Ndicka (Costa d’Avorio), una perdita importante per la difesa giallorossa. Anche il Milan, già alle prese con infortuni precedenti, perde Bennacer (Algeria) e Chukwueze (Nigeria), che potrebbero lasciare un vuoto nel centrocampo e negli attacchi rossoneri.

Lotte salvezza: le squadre più colpite

Anche la zona bassa della classifica non è immune dalle assenze dovute alla Coppa d’Africa. La Salernitana di Pippo Inzaghi dovrà fare a meno di Coulibaly (Mali), Cabral (Capo Verde) e Dia (Senegal), mentre il Lecce perde Rafia (Tunisia), Touba (Algeria) e Banda (Zambia). Il Cagliari, nel frattempo, sarà privo di Luvumbo (Angola) per un periodo, complicando ulteriormente la situazione di alcune squadre coinvolte nella lotta per la salvezza.

Conclusioni: la Serie A affronta una fase critica

In conclusione, la Coppa d’Africa 2024 sta lasciando il suo segno sulla Serie A italiana. Mentre alcune squadre godono di privilegi e possono continuare la lotta per la vetta senza grandi perdite, altre devono fare i conti con assenze cruciali che potrebbero influenzare le loro prestazioni e la classifica complessiva. Il dibattito sulla pianificazione internazionale del calendario calcistico potrebbe intensificarsi, dato l’impatto significativo che manifestazioni come la Coppa d’Africa possono avere sulle squadre di club. La sfida per i tre punti in ogni singola partita è resa ancora più complessa dalla mancanza di giocatori chiave, e solo il tempo dirà come le squadre affronteranno questa fase delicata della stagione.

JUVENTUS-ROMA: POLEMICHE SOCIAL SUL FERMO IMMAGINE DEL GOL DI RABIOT MA TUTTO NASCE DA UN ERRORE