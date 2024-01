1 Gennaio 2024

‘In campo con Flavio’ Udinese-Bologna 3-0: tonfo degli emiliani alla Dacia Arena

Serie A – Giornata 18

Alla Dacia Arena di Udine si gioca un match pesantissimo per le due squadre. Per il Bologna, in ottica Europa per non fermare la sua sfrenata corsa verso la qualificazione europea. In casa Udinese, invece, in ottica salvezza, dato che i friulani sono momentaneamente al 17 posto.

Partita che inizia a ritmi contenuti, con le due squadre che tengono palla a centrocampo e cercano i varchi giusti per far male. Ci sono subito occasioni per le due squadre, con due punizioni, una battuta da Moro e l’altra da Pereyra. Squadre che, comunque, si combattono sempre il possesso palla a centrocampo, senza correre troppo ai ripari.

Prima occasione che arriva al 23’ con l’Udinese, con un tiro a giro di Ebosele parato da Skorupski. Pallone, poi, che arriva a Kamara, parata anche in questa occasione di Skorupski che compie un miracolo mandando la sfera in angolo. Sullo stesso corner, palla che viene respinta da Beukema di testa, che quindi arriva a Payero che col destro trova un grandissimo Skorupski. Quest’ultimo però non riesce a respingere bene e, dunque, la sfera arriva a Pereyra che calcia male. Ma trova una leggera deviazione di Beukema che favorisce l’entrata in porta del tiro dell argentino. Dunque, rete di Pereyra che porta in vantaggio i suoi.

Bologna che rimane spentissimo con il migliore in campo che risulta essere Skorupski, bravissimo nel parare di tutto. Musica che non cambia nella ripresa dove subito, al 48’, una conclusione di Lovric sembra andare fuori, e anche di molto. Su di essa, però, si avventa Lucca che, con un destro velenosissimo, batte Skorupski. Dunque, l’Udinese ora conduce con uno schiacciante 2-0.

Non passano nemmeno quattro minuti, e dopo un cross di Ebosele respinto, si avventa sul pallone Payero. Quest’ultimo, con il destro, deposita alle spalle del povero Skorupski, oggi lasciato da solo. Bologna che però, nonostante la sconfitta, non si è mai arreso, andando alla conclusione molteplici volte, con Zirkzee e con Aebischer. Dunque, dopo altri timidi tentativi del Bologna dalle parti di Silvestri, finisce il match. Udinese semplicemente perfetta, mentre il Bologna chiude il 2023 con una sorprendente sconfitta.

Flavio Bussoletti

