4 Gennaio 2024

Mourinho risponde a Mauro dopo la vittoria sulla Cremonese: “Manca il rispetto per chi ha vissuto il calcio”

da gazzetta.it

Per la Roma derby contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia

Nel post-partita della vittoria contro la Cremonese in Coppa Italia, l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha risposto alle critiche dell’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro. Mourinho ha difeso la sua squadra e sottolineato l’importanza del rispetto per chi ha vissuto il calcio.

Nonostante le difficoltà, la Roma ha conquistato la vittoria nella sfida contro la Cremonese ai quarti. Mourinho ha rivelato che la squadra ha fatto il minimo per evitare sofferenze e ha sottolineato la necessità di rispetto per le difficoltà che la squadra affronta. Ha poi spiegato le scelte tattiche, evidenziando la mancanza di difensori centrali e la strategia adottata per contrastare gli avversari.

Il futuro della Roma e la fiducia nei Friedkin

Rispondendo a voci di possibili cambiamenti nella guida tecnica della Roma, Mourinho ha escluso la possibilità che la società stia cercando altri allenatori. Ha sottolineato la fiducia nei confronti dei Friedkin, affermando di fidarsi al 100% della loro onestà. Mourinho ha anche accennato al suo futuro e a un documentario su Netflix che potrebbe svelare aspetti inediti della sua carriera e delle decisioni prese.

Mourinho Attacca Mauro: “Non rispetta chi Mangia nel piatto dove ha mangiato”

Durante l’intervista post-partita, Mourinho ha attaccato Massimo Mauro, definendolo un ex calciatore che non rispetta chi ha vissuto il calcio. Ha criticato Mauro per non comprendere e rispettare le difficoltà che una squadra come la Roma affronta. Mourinho ha evidenziato il ruolo dei giocatori e degli allenatori nel calcio, sottolineando che coloro che hanno vissuto queste esperienze dovrebbero mostrare rispetto.

La critica di Massimo Mauro a Mourinho

Massimo Mauro, commentando la partita Roma-Napoli, aveva espresso dubbi sul comportamento antisportivo della Roma e aveva suggerito che fosse una strategia pianificata. Mourinho ha risposto accusando Mauro di mancanza di rispetto e di non comprendere la realtà delle sfide calcistiche.

In conclusione, le parole di Mourinho evidenziano la sua determinazione nel difendere la sua squadra e nel richiedere rispetto per chiunque abbia vissuto il calcio. La vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese rappresenta un passo avanti per la Roma, mentre il futuro dell’allenatore portoghese resta al centro delle voci di mercato e delle discussioni nella Capitale.

