Tg3″ 1 giugno 2020 edizione delle 19 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 1 giugno 2020, è andato in onda il “Tg3” edizione delle 19. E’ il telegiornale di Rai 3. Nasce nel 1979 grazie alla riforma della RAI del 1975. Quando, dopo oltre un anno di sperimentazioni, il nuovo canale della Rai, Rai 3, incominciò le proprie trasmissioni regolari. Il telegiornale, inoltre, esordì mezz’ora dopo l’esordio del canale dopo la trasmissione di inaugurazione. Lo studio e la redazione hanno sede nella Palazzina C del Centro di produzione Rai di Saxa Rubra a Roma.

Da lì vanno in onda, inoltre, le principali edizioni e alcune rubriche. Alla conduzione, si alternano Monica Giandotti, Valentina Antonello, Elisabetta Margonari e Alessandra Carli.

In “Tg3” 1 giugno 2020, edizione delle 19, come di consueto, vengono fornite le principali notizie di giornata. Dal 2014, inoltre, inizia a produrre i propri servizi in formato digitale. In questo modo, si sbarazza delle videocassette ormai obsolete e adotta una nuova sigla, una nuova grafica e un nuovo logo. Per l’occasione viene rinnovato anche lo studio, più moderno e tecnologicamente avanzato rispetto al precedente.

Ha una forma circolare e si avvale di un nuovo apparato di schermi ledwall. L'edizione delle ore 12:00, inoltre, è l'unica ad andare in onda da Milano dallo studio TV4 HD del Centro di produzione Rai di Corso Sempione. L'attuale direttrice della testata è Giuseppina Paterniti.

