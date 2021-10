“Ted Lasso 2” scheda e recensione della serie tv Apple Tv

Disponibile su: Apple Tv

Genere: Commedia, sportivo

Anno: 2021

Ideatore: Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly

Cast: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Juno Temple, Jeremy Swift

Paese: USA

Durata: 30 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Un allenatore statunitense di football americano, Ted Lasso, quindi, si trasferisce in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio britannica. Nonostante, poi, la diffidenza dello staff ed in particolare della presidente del club calcistico.

“Ted Lasso 2” – Le recensioni

“Spesso è solo col senno di poi che ci si rende conto che sotto la sua vibrazione apparentemente senza sforzo, comunque, c’è una narrazione sofisticata.” Wenlei Ma per News.com.au

“Se Ted Lasso avesse fatto ciò che i recensori hanno promesso, dunque, sarebbe stato fantastico. Ma, invece, tutto quello che ho visto è stata una televisione passabile che si basa su tropi triti e ritriti per ingannare il pubblico e, poi, fargli credere di avere il cuore riscaldato, quando in realtà è stato solo intorpidito.” Sarah Manavis per New Statesman

“Insolitamente per una sitcom, Ted non è un personaggio sgradevole. Invece, Ted, interpretato da Jason Sudeikis, è gentile, dolce e sciocco… Ho riso. Ma per lo più è un cartone animato.” Deborah Ross per The Mail on Sunday (UK)

“Tutto si basa sull’affabile Ted di Sudeikis, vincitore del Golden Globe, che offre biscotti, un personaggio nuovo che porta già con sé barlumi di immortalità comica. La sua allegria potrebbe essere proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo momento.” Suzi Feay per Financial Times

“Gli episodi della seconda stagione sono altrettanto buoni – se non migliori – della prima.” Eric Deggans per NPR

“Saggiamente, Ted Lasso distribuisce la sua elevazione senza il tipo di sdolcinatezza che può far rabbrividire. I colpi di scena possono essere abbastanza prevedibili, ma questo fa parte del fascino degli spettacoli di conforto.” Matthew Gilbert per Boston Globe

“Ted e compagnia condividono ancora la stessa disposizione solare, ma questa stagione scava intelligentemente sotto la superficie dell’ethos luminoso del coach.” Matt Conway per Battle Royale With Cheese

“Non si può fare a meno di tifare per Ted Lasso.” Tania Lamb per Lola Lambchops

“Le ferite di Ted rimangono fuori dalla vista di molti dei suoi amici e, se lo fa a modo suo, fuori dallo studio dello psicologo. Il suo dolore visibile e viscerale rende possibile amare la sua impenetrabile allegria e non ridurlo a una mascotte della positività.” Morgan Lee per Christianity Today

“Come un perfetto spuntino pre-partita, Ted Lasso non dovrebbe essere consumato frettolosamente.” Adrian Hennigan per Haaretz

“Ted, si scopre, è dolorosamente bello, e scoprire da dove viene la parte dolorosa significa che la stagione 2 dovrebbe finire bene.” Alison Gillmor per Winnipeg Free Press

“Le calde e amorevoli amicizie che i personaggi hanno l’uno con l’altro continuano ad essere un balsamo per un’anima stanca.” Audrey Fox per We Live Entertainment

