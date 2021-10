“Star Wars Vision” scheda e recensione della serie tv Disney+

Disponibile su: Disney+

Genere: Anime

Anno: 2021

Ideatore: Lucasfilm Animation

Voci originali: Joseph Gordon-Levitt, Kamiko Glenn, Karen Fukuhara, Jamie Chung, Alison Brie, Nichole Sakura

Paese: USA, Giappone

Durata: 13-22 minuti

Episodi: 9

Voto (media ponderata): ♥♥♥♥ (su 5)

La trama

“Star Wars Visions” è una serie original net anime del 2021 prodotta da Lucasfilm Animation. E da sei studi d’animazione giapponesi: Kamikaze Douga, Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production I.G. e Science Saru. La serie è composta di nove episodi che raccontano altrettante storie sull’universo di Guerre stellari. Viste dalla prospettiva dei migliori creatori di anime.

“Star Wars Visions” – Le recensioni

“Per essere un’antologia, comunque, Star Wars: Visions è notevolmente coerente nella sua qualità. Non ci sono brutti episodi nel gruppo, anche se alcuni sono più forti di altri.” Angie Han per Hollywood Reporter

“Fortunatamente, questa nuova serie di corti animati di 15-20 minuti prodotti da alcuni dei più rispettati studi di anime giapponesi è, dunque, molto più interessante della tipica animazione blandamente stilizzata di Star Wars.” Brad Newsome per Sydney Morning Herald

“Che “Star Wars: Visions” sia, infine, più un piacevole diversivo che un’esperienza davvero appagante non è un fattore di tempo o di talento.” Mike Hale per New York Times

“Il risultato inevitabile, dunque, è che ogni episodio sembra un lancio accuratamente elaborato e promettente per una serie in corso – solo tanti episodi pilota che fanno a gomitate per essere presi.” Glen Weldon per NPR

“Star Wars: Visions, insomma, consiste in nove cortometraggi indipendenti, i migliori dei quali forniscono un affascinante matrimonio di quella galassia lontana con immagini e temi radicati nei film di Kurosawa.” Brian Lowry per CNN.com

“Non c’è carenza di bellezza all’interno di Visions, che offre, dunque, nove cortometraggi unici presentati da sette diversi studi, ognuno dei quali ha una durata compresa tra i 13 e i 22 minuti.” Juan Barquin per AV Club

“Nel complesso, Visions è un approccio interessante e unico a Star Wars.” Tatat Bunnag per Bangkok Post

“L’attrazione non sono tanto le storie quanto il modo in cui sono raccontate, con energia frenetica, arte intricata e molte sorprese lungo la strada. È un degno esperimento fatto bene.” Marty Brown per Common Sense Media

“Altamente raccomandato se avete 10-20 minuti liberi e avete voglia di un po’ di Star Wars, o un po’ di anime… o soprattutto se avete voglia di un po’ di entrambi!” David Hogan per hoganreviews.co.uk

“Se sei un fan dell’anime e un fan di Star Wars, questo è il posto giusto.” Kevin Carr per Fat Guys at the Movies

“Lavorando con tre dei migliori studi di anime del Giappone, il franchise di Star Wars, in gran parte americano, che abbiamo conosciuto in tutti questi anni, ha ricevuto una rinfrescata così piacevole.” Kate Robertson per Stuff.co.nz

“Star Wars: Visions è una fantastica serie di cortometraggi che permette ai fan l’opportunità di vedere la loro amata galassia attraverso gli occhi di alcuni dei migliori creatori di anime. Ma le storie non sono all’altezza delle immagini per qualità o originalità.” Kyle Logan per Cultured Vultures

