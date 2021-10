“Nine Perfect Strangers” scheda e recensione della serie tv Prime Video

Disponibile su: Prime Video

Genere: Thriller, drammatico, giallo

Anno: 2021

Ideatore: David E. Kelley, John Henry Butterworth

Cast: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Regina Hall, Michael Shannon, Asher Keddie, Grace Van Patten, Luke Evans, Samara Weaving, Melvin Gregg, Tiffany Boone, Manny Jacinto, Zoe Terakes

Paese: USA

Durata: 55 minuti

Episodi: 8

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

“Nine Perfect Strangers” – Le recensioni

“Lo spettacolo perfetto per questo formato, in modo da avere il tempo di pensare e costruire l’anticipazione tra gli episodi..” tt stern-enzi per WXIX-TV (Cincinnati, OH)

“Stai attento, Macduff. Pienamente consapevole, naturalmente, che, quando tutto sarà rivelato, il dente dolorante potrebbe cedere il passo a quella terribile sensazione di malinconia che si prova di fronte all’imminente trattamento canalare.” Ben Dowell per Times (UK)

“Nel ruolo di una figura di culto che gestisce un resort segreto, l’unica cosa più traballante dell’accento russo del premio Oscar australiano sono le sceneggiature senza vita.”. Ben Travers per IndieWire

“Jonathan Levine aggiunge poco alla saponosità del racconto, nonostante alcune composizioni freddamente eleganti del direttore della fotografia Yves Belanger, che ha anche girato Big Little Lies. Deludente davvero.” Graeme Blundell per The Australian

“Non è solo che Kelley ha agghindato il menu medio delle terme californiane in modo tale che tutto sembra stupido piuttosto che satirico. Più si stende sui misteri e sui segreti… meno avvincente sembra il tutto.” Rachel Cooke per New Statesman

“Se la serie pagherà a livello tematico nella sua esplorazione del dolore, del trauma e del danno psicologico non è ancora chiaro, e si vorrebbe che fosse più chiaro a tre quarti del percorso. Ma ciò che è chiaro è l’enorme quantità di talento sullo schermo.” Wenlei Ma per News.com.au

“Liquidare a priori Nine Perfect Strangers per non essere sufficientemente cinico gioca ironicamente con la psicosi vissuta dalla maggior parte dei personaggi di entrambi i drammi. Sentirsi superiori non sostituisce il sentirsi felici.” William Schwartz per HanCinema

“C’è troppo tempo da riempire, troppi episodi per allungare una trama abbastanza sottile, e troppi maledetti sconosciuti per rimanere interessati a qualcuno di loro.” Alexis Nedd per Mashable

“Nicole Kidman raramente fa un errore nelle sue scelte di carriera. Questa volta l’ha fatto.” Jackie K. Cooper per jackiekcooper.com

“Il cast è magnetico fin dall’inizio, rimbalzando l’uno sull’altro in scambi divertenti e a volte esplosivi.” Sabrina Barr per metro.co.uk

“Evans è esilarante nel ruolo dell’idiota di classe A che sembra non avere filtri. Non avendo mai visto Evans sotto questa luce, è stato abbastanza divertente vederlo mettere in mostra i suoi punti di forza comici.” Marriska Fernandes per That Shelf

“Il divertimento sta nella stupidità – e nel grado in cui la Kidman telegrafa quanto male le cose stiano per andare per tutti scuotendo le sopracciglia.” Ed Power per Irish Times

