“Goliath 4” scheda e recensione della serie tv Prime Video

“Goliath 4” scheda e recensione della serie tv Prime Video

Disponibile su: Prime Video

Genere: Drammatico, giudiziario

Anno: 2021

Casa di produzione: David E. Kelley Productions, Jonathan Shapiro Productions, Amazon Studios

Cast: Billy Bob Thornton, Tania Raymonde, Nina Arianda, Diana Hopper

Paese: USA

Durata: 60 minuti

Episodi: 8

Voto (media ponderata): ♥♥♥ 1/2 (su 5)

La trama

Riverso a terra dopo essere stato colpito da Diana, Billy sogna di trovarsi in una città del Far West chiamata Hadleyville. Qui gli viene chiesto con insistenza di indossare la stella dello sceriffo. Anche se Billy non si sente più in grado di assolvere questo compito. Nel sogno appaiono suo padre e Denise, entrambi vorrebbero che Billy tornassse alla vita ad affrontare nuovi avversari. Sopravvissuto alla sparatoria, Billy si è trasferito nel quartiere cinese di San Francisco, sperando di stare alla larga dai guai. Il suo tranquillo isolamento è però rotto da Patty. Che, però, appena assunta presso il prestigioso studio Margolis & True, lo vuole al suo fianco in un’importante causa contro l’industria degli oppiacei.

“Goliath 4” – Le recensioni

“Uno spettacolo formidabile, e non c’è bisogno di conoscere le trame tortuose delle stagioni precedenti per entrare nel flusso surreale in perfetto stile Grisham.” Tim Appelo per AARP Movies for Grownups

“Grazie alla consistente performance di Thornton e all’aggiunta di personaggi importanti come J.K. Simmons e Bruce Dern, ne vale più che la pena.” Jade Budowski per Decider

“La quarta stagione di Goliath può essere l’ultima, ma è la più forte finora”. Daniel Hart per Ready Steady Cut

“Goliath Stagione 4 è un addio visivamente abbagliante ed emotivamente gratificante e un’ultima possibilità per Billy McBride di reinventarsi.” Carissa Pavlica per Tv Fanatic

“LA CUOCA DI CASTAMAR” SCHEDA E RECENSIONE DELLA SERIE TV NETFLIX