10 Settembre 2024

Vuoi guardare il video di “Teche Kids” Rai 3 streaming puntata 11 settembre 2024?

“Teche Kids” Rai 3 streaming puntata 11 settembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Introduzione – “Teche Kids” Rai 3 streaming puntata 11 settembre 2024

“Teche Kids” su Rai 3 è un programma che ripercorre la storia della televisione italiana dedicata ai ragazzi. Grazie all’archivio delle Teche Rai, offre immagini uniche e ricordi di personaggi che hanno contribuito alla divulgazione scientifica, all’innovazione tecnologica e all’informazione. Poi, il programma include testimonianze preziose di personalità come Giovanni Minoli, Piero Angela, Tito Stagno e Ruggero Orlando.

Teche Kids: puntata di oggi – “Teche Kids” Rai 3 streaming puntata 11 settembre 2024

Nella puntata del 11 settembre 2024, “Teche Kids” ha esplorato il contributo di grandi nomi della televisione italiana. Tra questi, poi, si annoverano anche Tiziana Ferrario e Carlo Conti. Il programma ha messo in luce l’importanza dell’informazione per i giovani, mostrando come la televisione abbia contribuito alla loro crescita culturale. Inoltre, sono presenti interventi significativi dei Presidenti Sergio Mattarella e Sandro Pertini, che hanno arricchito la trasmissione con le loro riflessioni.

Teche Kids 11 settembre 2024: come guardare il video –

Se ti sei perso la puntata di “Teche Kids”, puoi guardarla in streaming. Il video completo della puntata del 11 settembre 2024 è disponibile su RaiPlay. Poi, il sito ti offre la possibilità di vedere il programma in qualsiasi momento, rendendo accessibili le puntate passate. Inoltre, puoi guardare singole sezioni che ti interessano di più, scegliendo tra i vari contributi offerti dagli ospiti.

Teche Kids Rai 3: repliche e streaming – “Teche Kids” Rai 3 streaming puntata 11 settembre 2024

Le repliche di “Teche Kids” sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma ufficiale della Rai. Grazie a questa possibilità, puoi rivedere la puntata di oggi e scoprire i momenti salienti. Poi, puoi navigare nella sezione dedicata alle repliche per trovare altre puntate dello stesso programma. Inoltre, ogni episodio contiene spunti educativi e riflessioni che arricchiscono il bagaglio culturale dei più giovani.

Un viaggio nella storia della TV per ragazzi – “Teche Kids” Rai 3 streaming puntata 11 settembre 2024

“Teche Kids” offre non solo intrattenimento ma anche educazione. Attraverso le parole dei protagonisti storici della TV italiana, si scoprono i momenti chiave della divulgazione scientifica per i ragazzi. Poi, il programma invita i giovani spettatori a riflettere sull’importanza dell’informazione e dell’innovazione tecnologica. Inoltre, la presenza di ospiti illustri aggiunge valore a ogni puntata, rendendola un’opportunità di apprendimento imperdibile.

Conclusione – “Teche Kids” Rai 3 streaming puntata 11 settembre 2024

La puntata del 11 settembre 2024 di “Teche Kids” su Rai 3 è disponibile in streaming su RaiPlay. Poi, puoi guardare la replica quando vuoi e immergerti in questo affascinante viaggio nella storia della televisione italiana per ragazzi.

