Vuoi guardare il video di “Tale e quale Show” puntata di ieri 1 ottobre 2021?

“Tale e quale Show” puntata di ieri 1 ottobre 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Tale e quale Show”, puntata di ieri 1 ottobre 2021, è lo show musicale condotto da Carlo Conti. Dieci celebrities si sfidano, poi, tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Sul palco dello Studio 5, inoltre, troviamo Alba Parietti, Francesca Alotta, Stefania Orlando, Federica Nargi, Deborah Johnson, Biagio Izzo, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Ciro Priello, I Gemelli di Guidonia e Simone Montedoro.

In giuria, inoltre, ci sono la regina della televisione Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. Comunque, è lo show musicale condotto da Carlo Conti. Dieci celebrities si sfidano, poi, tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Sul palco dello Studio 5, inoltre, troviamo la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol. E, poi, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore Luca Ward.

