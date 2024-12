21 Dicembre 2024

Vuoi guardare il video di “Sulla via di Damasco” Rai 3 streaming puntata di oggi 22 dicembre 2024?

“Sulla via di Damasco” Rai 3 streaming puntata di oggi 22 dicembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

“Sulla via di Damasco” Rai 3 puntata di oggi 1 dicembre 2024, è un racconto approfondito sulla variegata realtà ecumenica, umana e sociale. Quella dedita al volontariato sul territorio non solo italiano. La testimonianza che i valori positivi di solidarietà della tradizione cristiana possono essere vissuti nel concreto. Come fonte di speranza, per un mondo presente e futuro meno lacerato. Conduce Eva Crosetta.

“SULLA VIA DI DAMASCO” RAI3 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 22DICEMBRE 2024

