Stasera in tv prima serata 28 luglio 2021 “Benvenuti a casa mia” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 28 luglio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 28 luglio 2021 “Benvenuti a casa mia” su Rai 3

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Superquark” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli” (ore 21.20, SPORT)

Raitre – “Benvenuti a casa mia” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “All Together Now” (ore 21.20, MUSICALE)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Caccia a Hitler” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Name That Tune“ (ore 21.30, GAME SHOW)

Nove [CANALE 9] – “The November Man“ (ore 21.25, FILM THRILLER)

20 [CANALE 20] – “Cowboys & Aliens” (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Mickey occhi blu” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Qualunquemente” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il giovane ispettore Morse” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Temptation Island” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Di che segno sei?” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Damages” (ore 21, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “L’urlo della Terra“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Italia in preghiera – Recita del rosario” (ore 20.50, RELIGIOSO) “I magnifici 7” (ore 21.40, TALK SHOW)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Checco Zalone Show” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Amazzonia Selvaggia” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Beautiful Serengeti” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Storie della tv” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La guerra segreta” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Life Below Zero” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Merlino e la battaglia dei draghi” (ore 21.30, FILM FANTASCIENZA)

Italia 2 [CANALE 66] – “Lupin III vs Detective Conan” (ore 21.15, CARTONI ANIMATI)

Rai 5 [CANALE 23] – “I Wiener Philarmoniker e Riccardo Muti: una lunga amicizia in musica” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Mentre ero via” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order: Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 28 luglio 2021 “Benvenuti a casa mia” su Rai 3

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAIMOVIE” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI PREMIUM” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“LA 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“QVC ITALIA” DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOOD NETWORK” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“CINE34” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOCUS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RTL 102.5” CANALE TV DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO