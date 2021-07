Stasera in tv prima serata 27 luglio 2021 “Sicario” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 27 luglio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 27 luglio 2021 "Sicario" su Rai Movie

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata.

Raiuno – “Carramba che sorpresa” (ore 21.25, VARIETA’)

Raidue – “Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli” (ore 21.20, SPORT)

Raitre – “Cavalleria rusticana” (ore 21.20, MUSICALE)

Rete 4 – “Ricky & Barabba” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Temptation Island” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “In onda” (ore 20.35, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Due cuori e una provetta“ (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Il primo cavaliere“ (ore 21.25, FILM AVVENTURA)

20 [CANALE 20] – “300” (ore 21.05, FILM STORICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Iron Sky – La battaglia continua” (ore 21.20, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “Cavalca, vaquero” (ore 21.15, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Sicario” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “La rapina perfetta” (ore 21.10, FILM THRILLER)

La 5 [CANALE 30] – “Uno stalker dal passato” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Cine 34 [CANALE 34] – “Giovannona coscialunga disonorata con onore” (ore 21.05, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “L’enquete corse“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Mamma mi compri un papà” (ore 20.55, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ciao Darwin – Terre desolate” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “America: un anno nella natura selvaggia” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Le meraviglie del parco di Yellowstone” (ore 22.10, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Palermo come Beirut” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La bussola e la clessidra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Il codice del Boss” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Shadow Man – Il triangolo del terrore” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “L’erba del vicino” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “La famiglia Belier” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Io sono Mia” (ORE 21.20, FILM TV BIOGRAFICO)

Real Time [CANALE 31] – “Il bambino con la testa all’ingiù” (ore 21.25, DOCUMENTI) “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli” (ore 22.20, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

