Stasera in tv prima serata 29 luglio 2021 “Soldado” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 29 luglio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 29 luglio 2021 “Soldado” su Rai Movie

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Doc – Nelle tue mani” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli” (ore 21.20, SPORT)

Raitre – “A raccontare comincia tu” (ore 21.10, TALK SHOW)

Rete 4 – “Duro da uccidere” (ore 21.25, FILM AZIONE)

Canale 5 – “Mandela – La lunga strada verso la libertà” (ore 21.20, FILM BIOGRAFICO)

Italia 1 – “Battiti Live” (ore 21.15, MUSICALE)

La7 – “In onda” (ore 20.35, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “I delitti del barlume – Un due tre stella!“ (ore 21.30, FILM TV GIALLO)

Nove [CANALE 9] – “Eragon“ (ore 21.25, FILM FANTASY)

20 [CANALE 20] – “Parto col folle” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “MacGyver” (ore 21.25, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “True Legend” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai Movie [CANALE 24] – “Soldado” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Asterix & Obelix: Missione Cleopatra” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Temptation Island” (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Tutti contro tutti” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Agorà” (ore 21.30, FILM STORICO)

Cielo [CANALE 26] – “Monolith“ (ore 21.15, FILM THRILLER)

TV2000 [CANALE 28] – “Il giardino dei Finzi-Contini” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Zelig” (ore 21.15, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Cose di questo mondo” (ore 21.15, DOCUMENTI) “La Terra dopo l’uomo” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C. d.C.” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Undercut: l’uomo di legno” (ore 21.25, DOCUMENTI) “Predatori di gemme” (ore 22.30, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Yellowstone” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Ninja Assassin” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Rai 5 [CANALE 23] – “Le vie dell’amicizia – Concerto per la Siria” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 5” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista USA” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Closer” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 29 luglio 2021 “Soldado” su Rai Movie

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAIMOVIE” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI PREMIUM” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“LA 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“QVC ITALIA” DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOOD NETWORK” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“CINE34” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOCUS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RTL 102.5” CANALE TV DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO