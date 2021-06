Stasera in tv prima serata 28 giugno 2021 “Lost Souls – La profezia” su Rai 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 28 giugno 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 28 giugno 2021 “Lost Souls – La profezia” su Rai 4

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Euro 2020 Ottavi di finale: Francia-Svizzera” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “Hawaii Five-O” (ore 21.20, TELEFILM) “NCIS: New Orleans” (ore 22.05, TELEFILM) “The Blacklist” (ore 22.55, TELEFILM)

Raitre – “Report” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Quarta Repubblica” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Mr Wrong – Lezioni d’amore” (ore 21.20, SOAP)

Italia 1 – “Il settimo figlio” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Dieci piccoli indiani” (ore 21.15, FICTION)

Tv8 [CANALE 8] – “Gomorra – La serie“ (ore 21.30, FICTION)

Nove [CANALE 9] – “Flightplan – Mistero in volo“ (ore 21.25, FILM THRILLER)

20 [CANALE 20] – “Operazione U.N.C.L.E.” (ore 21, FILM SPIONAGGIO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Lost Souls – La profezia” (ore 21.20, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “La vendetta di Luna” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “…e poi lo chiamarono il magnifico” (ore 21.10, FILM WESTERN)

Paramount Network [CANALE 27] – “A piedi nudi nel parco” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Angeli – Una storia d’amore” (ore 21.10, FILM TV FANTASY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Vacanze in America” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Joséphine, Ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Tom à la ferme“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Le poche cose che contano” (ore 21.20, ATTUALITA’) “Son Of God” (ore 22.05, FILM STORICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Felicissima sera” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “La storia proibita” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Cronache dall’impero” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Cronache dall’antichità” (ore 21.40, DOCUMENTI) “Italia viaggio nella bellezza” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Lupi di mare” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Top Gear Gold” (ore 21.30, MOTORI)

Italia 2 [CANALE 66] – “El Dorado – La città perduta” (ore 21.15, FILM TV AVVENTURA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Sciarada – Il circolo delle parole” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Metti una notte” (ORE 22.15, FILM COMMEDIA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Le indagini di Lolita Lobosco” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite: e poi” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Agatha Christie: 13 a tavola” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

A cura di Barbara Piergentili

