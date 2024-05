“Eurovision Song Contest” diretta streaming 11 maggio 2024 (VIDEO)

10 Maggio 2024

L’Eurovision Song Contest è uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, e quest’anno non fa eccezione. Organizzato dall’EBU e celebrato da oltre 67 anni, poi, questo festival musicale internazionale continua a catturare l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Inoltre, con la possibilità di seguire la diretta streaming, l’emozione sarà ancora più intensa.

Angelina Mango porta l’Italia in gara

L’Italia, poi, sarà rappresentata da Angelina Mango con la sua canzone “La noia”. La talentuosa artista, infatti, porterà il suo stile unico sul palco dell’Eurovision Song Contest, sperando di conquistare il cuore del pubblico internazionale e portare a casa la vittoria. Poi, con il sostegno degli spettatori italiani e di tutti i fan della musica, Angelina Mango sarà pronta a brillare sul palco più grande d’Europa.

Gabriele Corsi e Mara Maionchi alla conduzione

La serata, inoltre, sarà guidata dalle competenti mani di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, due nomi noti nel mondo dello spettacolo italiano. Con la loro esperienza e il loro carisma, sapranno tenere alto il livello di intrattenimento durante l’Eurovision Song Contest. Inoltre, il loro stile unico renderà la serata ancora più indimenticabile per tutti gli spettatori.

Vivi l’emozione della diretta streaming

Grazie alla diretta streaming, non perderai nemmeno un momento dell’Eurovision Song Contest del 11 maggio 2024. Inoltre, potrai goderti ogni singola esibizione, ogni voto della giuria e ogni emozione direttamente dal comfort della tua casa o ovunque tu sia. Basterà una connessione internet per immergerti completamente nell’atmosfera magica di questo evento internazionale.

Recupera la replica su RaiPlay

Se per qualche motivo non potrai seguire la diretta streaming, non c’è motivo di preoccuparsi. RaiPlay offrirà la possibilità di recuperare la replica dell’Eurovision Song Contest, in modo da non perdere nemmeno un momento dell’azione. Inoltre, potrai guardare e riguardare le esibizioni dei tuoi artisti preferiti quando ti sarà più comodo.

Conclusioni

L’Eurovision Song Contest del 11 maggio 2024 promette emozioni straordinarie, con artisti provenienti da tutto il mondo pronti a stupire il pubblico con le loro performance indimenticabili. Inoltre, con la diretta streaming e la replica su RaiPlay, hai l’opportunità di vivere ogni momento di questo evento senza precedenti, direttamente dal tuo schermo. Preparati a tifare per l’Italia e a goderti lo spettacolo!

