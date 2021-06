Stasera in tv prima serata 29 giugno 2021 “White Oleander – Oleandro Bianco” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 29 giugno 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 29 giugno 2021 “White Oleander – Oleandro Bianco” su Rai 3

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “L’amore non divorzia mai” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “I casi della giovane Miss Fischer” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “White Oleander – Oleandro bianco” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Rete 4 – “Matrimonio alle Bahamas” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “New Amsterdam 3” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Hunger Games – La ragazza di fuoco” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “I segreti della corona” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Un marito di troppo“ (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Speed“ (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Ninja Assassin” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Le paludi della morte – Texas Killing Fields” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “I dannati e gli eroi” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “I segreti di Brokeback Mountain” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Vita da camper” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Crazy, Stupid. Love” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Nestore, l’ultima corsa” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Bonne Pomme – Nessuno è perfetto!“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Paolo, apostolo di Cristo” (ore 21.10, FILM STORICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “America: un anno nella natura selvaggia” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Le meraviglie del parco di Yellowstone” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Speciali Storia” (ORE 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Il codice del Boss” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “The Son Of No One” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Scuola di polizia 6 – La città è assediata” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Carol” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Un’estate a Maiorca” (ORE 21.20, FILM TV COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento crociera” (ore 21.25, REALITY) “Primo appuntamento” (ORE 22.50, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.