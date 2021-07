Stasera in tv prima serata 14 luglio 2021 “Dead Man Walking” su Paramount Network. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 14 luglio 2021. La guida tv

Raiuno – “Superquark” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “Delitti in paradiso” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “Speciale Chi l’ha visto?” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Uomini e donne – La scelta” (ore 21.20, TALK SHOW)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Caccia a Hitler” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Name That Tune – Indovina la canzone“ (ore 21.30, GAME)

Nove [CANALE 9] – “Fratelli d’Italia“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “The Bourne Supremacy” (ore 21, FILM SPIONAGGIO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Ashfall” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “The Man – La talpa” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai Movie [CANALE 24] – “C’è tempo” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Dead Man Walking – Condannato a morte” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Scusa ma ti chiamo amore” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Piedipiatti” (ore 21.05, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “The Tudors” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Weather Wars – La terra sotto assedio“ (ore 21.15, FILM FANTASCIENZA)

TV2000 [CANALE 28] – “Tutto sarà bene “ (ore 21.40, DOCUFICTION) “La commedia di Dante per Firenze” (ore 22.55, DOCUMENTI)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ale e Franz Show – Zelig Speciale” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Amazzonia selvaggia” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Beautiful Serengeti” (ore 22.10, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Maria Antonietta – La storia vera” (ORE 21,10, DOCUMENTI) “La guerra segreta” (ORE 22.40, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Life Below Zero” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Senza freni” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Naruto Shippuden” (ore 21.15, CARTONI)

Rai 5 [CANALE 23] – “Giovanna D’Arco” (ore 22.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Shopping for a new penis” (ore 21.25, DOCUMENTI) “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli” (ore 22.20, DOCUMENTI)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order – Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

