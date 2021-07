Stasera in tv prima serata 15 luglio 2021 “Nemico pubblico” su Canale 20. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 15 luglio 2021. La guida tv

Raiuno – “Doc – Nelle tue mani” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Squadra speciale Cobra 11” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “A raccontare comincia tu” (ore 21.20, TALK SHOW)

Rete 4 – “Le crociate” (ore 21.20, FILM STORICO)

Canale 5 – “Nove lune e mezza” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Fast and the Furious: Tokyo Drift” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “In onda” (ore 20.35, TALK-SHOW)

Tv8 [CANALE 8] – “I delitti del barlume – Aria di mare“ (ore 21.30, FILM TV GIALLO)

Nove [CANALE 9] – “Matrimonio a 4 mani“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Nemico Pubblico” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “MacGyver” (ore 21.20, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Everest” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “The Code” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Mr & Mrs Smith” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Battiti Live” (ore 21.10, MUSICALE)

Cine 34 [CANALE 34] – “Roma a mano armata” (ore 21, FILM POLIZIESCO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “The Constant Gardner – La cospirazione” (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Cielo [CANALE 26] – “Universal Soldier – Il giorno del giudizio“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Assassinio a bordo” (ore 20.50, FILM GIALLO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Zelig” (ore 21.20, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “La terra dopo l’uomo” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C.d.C” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Undercut: L’oro di legno” (ore 21.25, DOCUMENTI) “Predatori di gemme” (ore 22.30, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Yellowstone” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Tekken” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Rai 5 [CANALE 23] – “Concerto: Jacub Hrusa e Sergej Khachatryan” (ore 21.15, MUSICALE)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 5” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista USA” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Closer” (ore 21.10, TELEFILM)

