Stasera in tv prima serata 13 luglio 2021 “Pane e tulipani” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 13 luglio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “The Help” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Raidue – “I casi della giovane Miss Fisher” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “How To Be A Latin Lover” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “12 Rounds” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Canale 5 – “Mr. Wrong – Lezioni d’amore” (ore 21.20, SOAP)

Italia 1 – “Battiti Live” (ore 21.20, MUSICALE)

La7 – “In onda” (ore 20.35, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Cinque ragazzi per me“ (ore 21.30, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “Ender’s Game“ (ore 21.25, FILM FANTASCIENZA)

20 [CANALE 20] – “Blade: Trinity” (ore 21, FILM HORROR)

Rai 4 [CANALE 21] – “Hansel e Gretel – Cacciatori di streghe” (ore 21.20, FILM FANTASY)

Iris [CANALE 22] – “Catlow” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Pane e tulipani” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Shooter” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Temptation Island” (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Milardi” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “In viaggio con Jacqueline“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Il piccolo Nicolas e i suoi genitori” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “America: un anno nella natura selvaggia” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Le meraviglie del parco di Yellowstone” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Nei secoli fedeli, 200 anni dell’arma dei carabinieri” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La bussola e la clessidra” (ore 22.40, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Il codice del Boss” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Swept Under – Sulle tracce del serial killer” (ore 21.30, FILM THRILLER)

Italia 2 [CANALE 66] – “Creature selvagge” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Il falsario – Operazione Bernhard” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Un’estate in Scozia” (ORE 21.20, FILM TV COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY) “Primo appuntamento crociera” (ORE 22.50, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

