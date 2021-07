Stasera in tv prima serata 12 luglio 2021 “Il Vangelo secondo Matteo” su Tv2000. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 12 luglio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “La vita promessa” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Hawaii Five-O” (ore 21.20, TELEFILM) “NCIS: New Orleans” (ore 22.05, TELEFILM) “The Blacklist” (ore 22.55, TELEFILM)

Raitre – “Report” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Quarta Repubblica” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Temptation Island” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Gli album di Freedom” (ore 21.20, DOCUMENTI)

La7 – “Doppio taglio” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Tv8 [CANALE 8] – “Gomorra – La serie“ (ore 21.30, FICTION)

Nove [CANALE 9] – “Svalvolati On The Road“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Programmato per uccidere” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Elektra” (ore 21.20, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “Espiazione” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “I giganti del West” (ore 21.10, FILM WESTERN)

Paramount Network [CANALE 27] – “Dirty Dancing (Balli proibiti)” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “In questo mondo di ladri” (ore 21.05, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Joséphine, Ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Henry’s Crime“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Il Vangelo secondo Matteo” (ore 20.50, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “La sai l’ultima?” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “La storia proibita” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Cronache dall’impero” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Cronache dal Rinascimento” (ore 21.40, DOCUMENTI) “Italia viaggio nella bellezza” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Lupi di mare” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Top Gear Gold” (ore 21.30, MOTORI)

Italia 2 [CANALE 66] – “Halvdan – Il giovane vichingo” (ore 21.15, FILM FANTASY)

Rai 5 [CANALE 23] – “Sciarada – Il circolo delle parole” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Lucania” (ORE 22.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Stasera tutto è possibile” (ORE 21.20, VARIETA’)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Delitto tra le dune” (ore 21.10, FILM POLIZIESCO)

A cura di Barbara Piergentili

