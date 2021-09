Stasera in tv film prima serata 12 settembre 2021 “Martin Eden” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 12 settembre 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Sul tetto del mondo” (ore 21.25, FILM TV BIOGRAFICO)

Raidue – “NCIS: Los Angeles” (ore 21, TELEFILM) “N.C.I.S. New Orleans” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “Martin Eden” (ore 21.50, SPORT)

Rete 4 – “Come un uragano” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Canale 5 – “Scherzi a parte” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “Pressing Prima Serata” (ore 21.20, TALK SHOW)

La7 – “Atlantide” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Masterchef Italia“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Corpi da reato“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Masterminds – I geni della truffa” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Mistero a Crooked House” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “I tre moschettieri” (ore 21.10, FILM AVVENTURA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Witness-Il testimone” (ore 21.10, FILM THRILLER)

La 5 [CANALE 30] – “Quando l’amore arriva in città” (ore 21.10, FILM TV COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Ricky e Barabba” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Grey’s Anatomy” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “La iena“ (ore 21.15, FILM THRILLER)

TV2000 [CANALE 28] – “In fuga per la liberta” (ore 21.20, FILM BIOGRAFICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ok, il prezzo è giusto!” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Freedom oltre il confine” (ore 21.15, FILM DOCUMENTARIO)

Rai Storia [CANALE 54] – “The Imitation Game” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

DMAX [CANALE 52] – “Airport Security Nuova Zelanda” (ore 21.25, REALITY)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – Guerriglia urbana” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Shameless” (ore 21.15, TELEFILM)

Rai 5 [CANALE 23] – “Di là dal fiume e tra gli alberi” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Cecelia Ahern – I fiori del destino” (ORE 21.20, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “90 giorni per innamorarsi” (ore 20.35, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Due detective a Dresda” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Il ritorno di Colombo” (ore 21.10, TELEFILM)

