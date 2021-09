Stasera in tv film prima serata 13 settembre 2021 “John Wick 3 – Parabellum” su Rai 2. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 13 settembre 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “John Wick 3 – Parabellum” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “Presa diretta” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Quarta Repubblica” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Grande Fratello Vip 2021” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Killer Elite” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Eden Un pianeta da salvare” (ore 21.15, FILM BIOGRAFICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Karate Kid – La leggenda continua“ (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Nove [CANALE 9] – “Superfantagenio“ (ore 21.25, FILM FANTASY)

20 [CANALE 20] – “Whiteout – Incubo bianco” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Vikings” (ore 21.20, FILM TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Un amore all’altezza” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Vendetta all’O.K. Corral – L’ora delle pistole” (ore 21.10, FILM WESTERN)

Paramount Network [CANALE 27] – “Senti chi parla 2” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Marie is on fire – Tempi burrascosi” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Un’estate ai Caraibi” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “The Guardian – Salvataggio in mare “ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Don Milani il priore di Barbiana” (ore 20.55, FILM TV BIOGRAFICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip 2021 (Live)” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Pompei: il mondo perduto'” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco” (ore 22.10, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Francesco Morosini il Peloponnesiaco” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “River Monsters” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Spy Kids 4: E’ tempo di eroi” (ore 21.30, FILM AVVENTURA)

Italia 2 [CANALE 66] – “American Pie-Il matrimonio” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Sciarada – Il circolo delle parole” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Tutto quello che vuoi” (ore 22.15, FILM COMMEDIA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Katie Fforde – L’angelo del faro'” (ORE 21.20, COMEDY SHOW)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “I misteri di Murdoch (Stagione 8)” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Delitto ai Caraibi” (ore 21.10, FILM TV THRILLER)

A cura di Barbara Piergentili

