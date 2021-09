Stasera in tv film prima serata 11 settembre 2021 “La 25 ora” su Rai 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 11 settembre 2021. La guida tv

Stasera in tv film prima serata 11 settembre 2021 “La 25 ora” su Rai 4

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Speciale 11 settembre Le due ore che cambiarono il mondo” (ore 20.35, DOCUMENTI)

Raidue – “Peccati ad alta quota” (ore 21.05, FILM TV THRILLER)

Raitre – “Ricomincio da Raitre” (ore 21.05, PROSA)

Rete 4 – “Una vita” (ore 21.25, TELENOVELA)

Canale 5 – “Siamo solo noi – Sei come 6” (ore 21.20, MUSICALE)

Italia 1 – “Pokemon: Detective Pikachu” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Downton Abbey” (ore 21.15, TELEFILM)

Tv8 [CANALE 8] – “11 settembre: senza scampo“ (ore 21.30, FILM AZIONE)

Nove [CANALE 9] – “La coppia dell’acido – Follia criminale“ (ore 21.25, DOCUMENTI’)

20 [CANALE 20] – “Sfida tra i ghiacci” (ore 21, FILM AVVENTURA)

Rai 4 [CANALE 21] – “La 25a ora” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Iris [CANALE 22] – “Colpevole d’innocenza” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Taj Mahal” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo ” (ore 21.10, FILM FANTASY)

La 5 [CANALE 30] – “Molto forte incredibilmente vicino” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “La collina degli stivali” (ore 21, FILM WESTERN)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Lie To Me” (ore 21, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Voglia di guardare“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “A mighty heart -Un cuore grande” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Festivalbar” (ore 21.10, MUSICALE)

Focus [CANALE 35] – “La Storia dell’Universo” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Cosmonauta” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

DMAX [CANALE 52] – “Animal Fight Club” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Soko – Misteri tra le montagne” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Il tunnel dell’orrore” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Riccardo Rossi in ‘L’amore è un gambero'” (ore 21.15, PROSA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Màkari” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.30, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Cherif” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot” (ore 21.10, FILM TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv film prima serata 11 settembre 2021 “La 25 ora” su Rai 4

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAIMOVIE” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI PREMIUM” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“LA 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“QVC ITALIA” DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOOD NETWORK” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“CINE34” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOCUS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RTL 102.5” CANALE TV DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO