“Space Jam 2” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros Pictures

Genere: Animazione, avventura, commedia

Anno: 2021

Regia: Malcolm D. Lee

Cast: LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba, Cedric Joe

Paese: USA

Durata: 115 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Racconta come il supercampione di basket LeBron James e suo figlio Dom, appassionato di videogiochi tanto da volerne diventare uno sviluppatore, si ritrovano in una realtà parallela. Dopo che suo figlio viene rapito da Al-G Rhythm (Don Cheadle), una perfida Intelligenza Artificiale, LeBron finisce intrappolato all’interno di un mondo virtuale. Per riuscire a liberarsi, tornare a casa – in forma umana e non in pixel – e soprattutto per liberare Dom, LeBron dovrà mettere su insieme ai Looney Tunes una squadra di basket.

Che sfiderà i campioni messi in campo da Al-G. Solo la vittoria potrà permettere al cestista di tornare alla vita reale. Ma non sarà così semplice, perché l’Intelligenza Artificiale schiererà in campo un team di giocatori digitalizzati. Non solo molto più alti dei Looney Tunes, ma ognuno con delle abilità sorprendenti. La sconfitta, però, si ripercuoterebbe anche sugli animali parlanti della Tunes Squad, che verrebbero, in caso di perdita, completamente cancellati.

La recensione di ComingSoon.it

Tirando le somme, Space Jam: New Legends è uno strambo oggetto. Avendo come pubblico di riferimento chi ha gradito ed è affezionato al vecchio Space Jam, diremmo che mantiene le promesse. Per tutti gli altri, si tratta di decidere se i timidi e ambigui tentativi di migliorie valgano una promozione risicata. Noi saremmo stati più generosi se la durata dell’esperienza si fosse assestata su quella del primo capitolo, di quasi mezz’ora più corto.

Recensione di Domenico Misciagna. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Space Jam 2” scheda e recensioni del film – La recensione di MoviePlayer.it

Dopo le notizie poco confortanti arrivate dall’America, temevamo il peggio. Invece, nella nostra recensione di Space Jam: New Legends abbiamo trovato che questo sequel/reboot dello storico cult del 1996 non sia tutto da buttare, anzi. Si tratta di un film che prova a fare qualcosa di nuovo, senza farsi bastare ammiccamenti nostalgici. Nel farlo, prima intrattiene e diverte con una prima parte impreziosita da una buona animazione tradizionale. Poi si perde dentro un caotico pasticcio in cui CGI e live action stridono tutto il tempo. Peccato, perché al centro del film c’è una morale classica ma sempre significativa. Assieme al desiderio di ragionare sul valore perduto del divertimento.

Recensione di Giuseppe Grossi. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MyMovies.it

La trasparenza del digitale che intrappola LeBron e il figlio diventa la perfetta sintesi di Space Jam – New Legends. Un film inesistente che chiama a raccolta nomi, titoli e personaggi della storia della Warner. Per una autocelebrazione divertita e innegabilmente divertente. Che toglie però ai Looney Tunes la loro caratteristica più bella, quella cioè di distruggere e reinventare tutto ciò che gli capita a tiro.

Recensione di Roberto Manassero Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

