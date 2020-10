Vuoi guardare il video di “Seconda linea Rai 2” puntata 8 ottobre 2020?

“Seconda linea Rai 2” puntata 8 ottobre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Seconda linea Rai 2”, puntata 8 ottobre 2020, è un approfondimento sull’attualità condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella. Il titolo, inoltre, prende ispirazione dal rugby. Dove le Seconde Linee sono i giocatori che saltano in touche per contendersi il pallone. E, poi, mantengono compatta la mischia. Inoltre, è una metafora per svelare all’Italia gli italiani che davvero rendono competitivo il nostro paese. Ovvero artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti. E, poi, tutte le persone in difficoltà a relazionarsi con la prima linea rappresentata dalla politica.

“SECONDA LINEA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 8 OTTOBRE 2020

