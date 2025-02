“Sanremo 2025” Rai 1 streaming seconda serata – 12 febbraio (VIDEO)

11 Febbraio 2025

Il Festival di Sanremo 2025 sarà trasmesso su Rai 1. Poi, gli spettatori potranno seguirlo anche in streaming su RaiPlay. Il programma si terrà in cinque serate, con il Teatro Ariston come location principale. In direzione artistica troviamo Carlo Conti, un volto conosciuto del festival. Inoltre, ogni serata avrà ospiti speciali e momenti musicali imperdibili.

I Concorrenti del Festival

I 29 artisti in gara nella categoria “Campioni” sono pronti a conquistare il pubblico. Achille Lauro aprirà con “Incoscienti giovani”, mentre Bresh proporrà “La tana del granchio”. Poi, ci saranno anche grandi ritorni come Brunori Sas con “L’albero delle noci” e Fedez con il brano “Battito”. Inoltre, alcuni dei nomi più attesi includono Elodie con “Dimenticarsi alle 7” e Giorgia con “La cura per me”.

Tra gli altri protagonisti ci sono Francesca Michielin con “Fango in paradiso”, Francesco Gabbani con “Viva la vita”, Gaia con “Chiamo io chiami tu”, e Irama con “Lentamente”. Joan Thiele porterà “Eco” e Lucio Corsi canterà “Volevo essere un duro”. Marcella Bella e Massimo Ranieri completeranno una lista di artisti che non deluderanno le aspettative. Poi, in una serata speciale, saliranno sul palco anche Modà con “Non ti dimentico” e Noemi con “Se t’innamori muori”.

Rkomi, Olly, e Rocco Hunt faranno il loro ingresso con brani potenti: “Il ritmo delle cose”, “Balorda nostalgia” e “Mille vote ancora”. Poi, ci saranno anche Rose Villain con “Fuorilegge” e Sarah Toscano con “Amarcord”. Serena Brancale porterà sul palco “Anema e core” e Shablo feat Guè, Joshua e Tormento canteranno “La mia parola”. Simone Cristicchi, The Kolors e Tony Effe completeranno la lunga lista di artisti in gara con brani come “Quando sarai piccola”, “Tu con chi fai l’amore” e “Damme ‘na mano”. Infine, Willie Peyote proporrà il brano “Grazie ma no grazie”.

Le Nuove Proposte

Oltre ai “Campioni”, il Festival presenterà anche 4 artisti nella categoria “Nuove Proposte”. Alex Wyse con “Rockstar” sarà uno dei più giovani, mentre Maria Tomba porterà il brano “Goodbye (voglio good vibes)”. Poi, Settembre e Vale Lp e Lil Jolie offriranno brani freschi e innovativi. Inoltre, anche quest’anno il palco di Sanremo sarà un trampolino di lancio per talenti emergenti.

I Co-Conduttori e gli Ospiti

Ogni serata sarà accompagnata da co-conduttori d’eccezione. Antonella Clerici e Gerry Scotti apriranno la prima serata. Poi, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica animeranno la seconda serata. Il trio Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa porterà freschezza nella terza serata. Mahmood e Geppi Cucciari saranno protagonisti della quarta serata. Infine, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi condurranno la serata finale.

Gli Ospiti Speciali

Il Festival di Sanremo avrà anche ospiti di grande rilievo. Martedì 12 febbraio si esibiranno Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad. Inoltre, il 12 febbraio sarà la volta di Damiano David e del cast del film “Follemente”. Giovedì 13 febbraio vedremo i Duran Duran e i ragazzi di “Mare fuori 5”. Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera durante questa serata. Infine, sabato 15 febbraio, Antonello Venditti e Vanessa Scalera saranno i premiati.

Conclusione

Il Festival di Sanremo 2025 promette di essere un’edizione ricca di emozioni. Poi, con un parterre di artisti e ospiti che spaziano dalla musica alla televisione, il pubblico non potrà che rimanere incollato alla tv. Inoltre, l’evento sarà anche una grande vetrina per le nuove generazioni di cantanti. Sarà un’occasione unica per scoprire le nuove tendenze musicali e vivere la magia del Teatro Ariston.

