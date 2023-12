16 Dicembre 2023

“Rebel Moon” di Zack Snyder fa flop su Rotten Tomatoes: punteggio da record negativo

da cinema.everyeye.it

Introduzione

L’attesa per l’epopea fantascientifica di Zack Snyder, “Rebel Moon – Parte Uno: Figlia del Fuoco,” si è trasformata in una delusione amara per il regista e i fan. Perché il film segna un record negativo di apprezzamento su Rotten Tomatoes. La celebre piattaforma di recensioni ha assegnato al film un modesto 19% di gradimento, suscitando una serie di critiche da parte degli spettatori delusi.

“Un pallido imitatore”

Uno degli aspetti più discussi è la decisione di Snyder di suddividere l’opera in due parti. Una mossa che ha portato molti a percepire il film come “un’esperienza frammentata” e “un’opera a metà.” Alcuni critici non hanno risparmiato accuse nei confronti del regista. Definendolo un “pallido imitatore” e mettendo in dubbio la sua abilità nel gestire un progetto di tale portata.

Sembra che l’occasione non sia stata sfruttata appieno

Il caos nella struttura narrativa di Rebel Moon è stato al centro delle lamentele. Con numerosi spettatori che hanno espresso difficoltà nel seguire la storia a causa della sua costruzione frammentaria. Questo risulta particolarmente sorprendente considerando l’ambizione e l’impegno di Snyder. Che ha lavorato per quasi vent’anni su questo progetto originariamente concepito come uno spin-off di Star Wars. Il regista ha finalmente trovato una casa per il suo ambizioso lavoro con Netflix. Ma sembra che l’occasione non sia stata sfruttata appieno.

Nonostante la delusione generale, la data di uscita in Italia per la prima parte di Rebel Moon è fissata per il 22 dicembre 2023. Mentre la seconda parte, intitolata “Rebel Moon: La Sfregiatrice,” è prevista per il 2024. Nonostante il punteggio deludente su Rotten Tomatoes, Snyder sembra determinato ad ampliare il franchise, annunciando che sta già scrivendo il terzo capitolo, “Rebel Moon 3.”

In origine, Rebel Moon era concepito come uno spin-off di Star Wars. Ma Lucasfilm abbandonò il progetto quando lo studio finì nelle mani della Disney. Un progetto che ha atteso pazientemente la sua occasione per vedere la luce. E che, nonostante gli attuali risultati deludenti, sembra destinato a espandersi ulteriormente nella mente creativa di Snyder.

Resta da vedere se il regista riuscirà a recuperare consensi con le future iterazioni del franchise o se Rebel Moon rimarrà segnato come un capitolo oscuro nella carriera di Zack Snyder. La sua dedizione al progetto è innegabile. Ma solo il tempo dirà se il suo ambizioso viaggio nello spazio riuscirà a conquistare il pubblico come inizialmente sperato.

