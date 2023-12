17 Dicembre 2023

Successo per “Wonka” al box office Usa con un incasso di 14.4 milioni di dollari “Povere creature” è una sorpresa

Successo per “Wonka” al box office Usa con un incasso di 14.4 milioni di dollari “Povere creature” è una sorpresa

da badtaste.it

Introduzione: Il box office americano si preannuncia vibrante in questo weekend pre-natalizio, con Wonka di Paul King che ha fatto il suo ingresso trionfale. Incassando, infatti, ben 14.4 milioni di dollari venerdì, inclusi 3.5 milioni dalle anteprime di giovedì. Questo avvio promettente, soprattutto se confrontato con precedenti successi come Il Ritorno di Mary Poppins e Spider-Man: Un Nuovo Universo, suggerisce un potenziale di successo duraturo nelle prossime settimane. Alimentato, poi, da un passaparola estremamente positivo, come indicato dal punteggio positivo ottenuto sul seguitissimo aggregatore CinemaScore .

Wonka: Il Dolce Inizio e le Prospettive di Incasso: Wonka ha superato le aspettative, proiettandosi verso un weekend d’apertura più roseo di quanto inizialmente previsto. Se le prime stime parlavano di 35/40 milioni, ora si prospettano cifre più ambiziose, nell’ordine di 40/45 milioni. Questo successo può essere attribuito sia al richiamo del regista Paul King, noto per il suo lavoro su Paddington. Sia alla magia intrinseca della storia di Willy Wonka. Con il passaparola favorevole, è probabile che il film mantenga un’alta affluenza durante l’intero periodo natalizio e oltre. Garantendo una performance significativa al botteghino.

“Povere creature”: Un’espansione di successo: Nel mentre, Povere Creature ha catturato l’attenzione con una sorprendente espansione da 9 a 82 cinema. L’incremento del 75% negli incassi rispetto alla settimana precedente ha portato il film a incassare 488 mila dollari. Le prospettive per il weekend indicano la possibilità di superare la soglia del milione e mezzo di dollari. Dimostrando che la strategia di distribuzione platform sta dando i suoi frutti.

L’analisi: La diversità di successo tra Wonka e Povere Creature riflette la varietà di appetiti del pubblico cinematografico. Mentre Wonka attira gli spettatori con la sua miscela di nostalgia e magia, Povere Creature ha beneficiato di un’espansione strategica che ha visto crescere il numero di cinema. Contribuendo a incrementare significativamente gli incassi.

Proiezioni per il weekend e oltre: Con le attuali previsioni di Wonka, il film potrebbe dominare il box office nel periodo natalizio. Offrendo una scelta accattivante per le famiglie che cercano un’esperienza cinematografica festiva. Nel contempo, Povere Creature sembra ben posizionato per consolidare il suo successo con un’ulteriore espansione.

Conclusioni: In un fine settimana ricco di aspettative e sorprese, Wonka ha inaugurato il periodo natalizio con un impatto significativo al box office. La sua promettente apertura lascia intravedere un futuro radioso al botteghino. Mentre “Povere Creature” continua a stupire con una distribuzione intelligente che ne ha ampliato la visibilità. Gli appassionati di cinema statunitensi possono aspettarsi un periodo festivo ricco di opzioni coinvolgenti al cinema.

“REBEL MOON” DI ZACK SNYDER FA FLOP SU ROTTEN TOMATOES: PUNTEGGIO DA RECORD NEGATIVO