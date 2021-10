Paolo Fox oroscopo 8 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 ottobre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi succederanno più cose di quanto non credessi. Ti sei perso in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono, e questo non è il momento per avere la testa fra le nuvole. Hai bisogno di elencare tutte le possibili strategie nella tua testa per poter scegliere la soluzione migliore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Malgrado i tuoi sforzi per concentrarti sul lavoro, hai difficoltà a prenderne le distanze a causa delle idee piuttosto folli dei tuoi amici o colleghi. In effetti, il tuo interesse per certe idee strambe forse non è che il riflesso della monotonia della tua vita di questi ultimi tempi. Non pretendere che tutto vada bene, se non è così.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale.

Paolo Fox oroscopo 8 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Una relazione con una persona cara ha bisogno di evolvere, magari basta un piccolo ritocco a livello interpersonale. Se puoi puntare ad un simile cambiamento senza aver paura di perdere il controllo, il vostro legame ne uscirà rafforzato. In questo momento hai bisogno di ricevere, ma troverai qualche ostacolo sul tuo cammino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

Paolo Fox oroscopo 8 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l’affetto. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre):La tua grande autostima oggi potrebbe renderti temerario. Ma è solo ricordandoti di concentrarti sul tuo lavoro man mano che vai avanti, che potrai evitare di fare degli errori. Se sei convinto che tutto quello che stai per cominciare sarà perfetto, non farti illusioni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Paolo Fox oroscopo 8 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee. È piuttosto la capacità che hai in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per terra.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po’ difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali.

