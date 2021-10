Oroscopo Branko 7 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 7 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete modo di dimostrare il vostro talento da mediatori in un conflitto tra chi vi circonda. Siete in buona forma, siete quasi elettrici perché avete represso alcuni bisogni. Concedete del tempo alla vostra vita privata.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro ottimismo è evidente a chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo. State riguadagnando i livelli di fitness, in particolare sul fronte fisico e i vostri riflessi saranno più pronti. Vi sentirete più leggeri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla – siate pronti a vivere veramente, a ad approfittarne della vita. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto.

Oroscopo Branko 7 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se dovete lavorare oggi, troverete difficile rimanere concentrati. Le discussioni predominano. I vostri impulsi vi impediscono di dosare i vostri sforzi e questo vi esaurisce. Prendere un giorno di riposo sarebbe l’ideale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi riuscirete ad evitare le difficoltà e mostrare meglio i vostri valori. Mettete gli scherzi da parte per potervi rilassare come si deve e approfittare di essere a casa.

Oroscopo Branko 7 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potrete mantenere il sangue freddo per gli eventuali problemi. Chiunque penserebbe che prendete gusto nelle lotte… Siete in buona forma. Mantenete gli sforzi che avete iniziato nella vostra dieta e tutto andrà meglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Oroscopo Branko 7 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le vostre polemiche potranno creare attriti, provate ad abbassare i toni, pensate a ciò che dite. Approfittatene per abbandonare le vecchie abitudini che nuocciono alla vostra energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Troverete l’atto di perdonare più liberatorio di quanto pensiate. La vostra irritabilità verso la mancanza di tatto degli altri rivela in realtà il nodo di cui dovete tener conto.

