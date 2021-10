Oroscopo Branko 6 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 6 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete entusiasmo ma avrete tendenza a lasciare delle cose fino all’ultimo minuto. Le conversazioni che avete oggi vi porteranno pace interiore. Non siate troppo ansiosi e non fate salti mortali per aiutare gli altri. È necessario che dedichiate un po’ di tempo per voi, per ricaricare le batterie.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Controllerete le vostre emozioni con più sicurezza oggi. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però! State procedendo con ottimismo. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata tuttavia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Motivati e ottimisti, sarete perfetti a trascinare le persone – è il momento di difendere la vostra causa. Avrete un po’ di difficoltà a tenere il passo con il ritmo delle cose – una boccata d’aria potrebbe aiutare, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Oroscopo Branko 6 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Tutto andrà bene oggi, finché nessuno verrà a piangere sulla vostra spalla – non sarete dei più pazienti! Potreste facilmente fare un danno oggi, fate attenzione a non fare movimenti goffi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sentirete un maggior senso di fiducia in voi, più a vostro agio in pubblico e più liberi di parlare. Il modo migliore per ricaricarvi oggi sarà il rilassamento mentale. Dedicatevi in un hobby artistico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non sarete a corto di parole oggi. Ora è il momento di affrontare una domanda difficile. State tornando in forma, in particolare con i muscoli. Vi sentirete più leggeri, ed i vostri riflessi saranno più nitidi.

Oroscopo Branko 6 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Un aiuto esterno vi aiuterà a risolvere un problema una volta per tutte. Il morale è in rimonta. Avete tendenza a reagire troppo in fretta. Il vostro ottimismo sta crescendo, il che vi darà una migliore idea di ciò che siete in grado di fare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Rivalutate la situazione diversamente, ma non tacete sui vostri desideri. Avete bisogno di affermarvi. Psicologicamente siete in ottima forma! Sarebbe un bene dedicarvi ad una attività, un passatempo, che non sia fisico.

Oroscopo Branko 6 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete in grado di alleggerire l’atmosfera, senza essere rallentati da coloro che rifiutano di essere rallegrati, e che vogliono solo andare avanti con la loro coscienza. Iniziate a sentire il peso degli sforzi che state compiendo ultimamente, rilassatevi un po’ fisicamente e fate una pausa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi riuscirete ad evitare le difficoltà e mostrare meglio i vostri valori. Mettete gli scherzi da parte per potervi rilassare come si deve e approfittare di essere a casa.

