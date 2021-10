Oroscopo Branko 5 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 5 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete ragione a resistere ad alcune influenze. Siate audaci e seguite il percorso scelto, non ve ne pentirete. Attenti a non essere bruschi senza rendervene conto. Siate misurati, dosate il vostro approccio e gli sforzi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avete fatto bene a non credere alle voci di corridoio. Cercate di ottenere più informazioni. Vi sentite stanchi e avete bisogno di liberarvi delle tossine per tornare in forma.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sapete approfittare al massimo della vostra vita, e gli altri vorrebbero somigliarvi. Usate questo pregio per andare d’accordo con chi vi sta vicino. Vi sentirete meglio, dovreste approfittarne per dedicarvi a voi stessi e alla vostra apparenza. Vi darà dei punti in più!

Oroscopo Branko 5 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro approccio informale vi permetterà di superare le preoccupazioni ed di evitare gli ostacoli. Cogliete l’occasione per abbandonare alcune abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel modo in cui conducete la vostra vita.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il telefono non smette di squillare e i contatti procedono bene… Non esitate a negoziare e a guardare il dettaglio. Dovrete lasciare andare le vostre idee fisse se dovrete ritrovare il vostro slancio e rinfrescarvi le idee. L’aria fresca è essenziale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro umore attira la fortuna oggi, ed è un buon momento per stabilire nuovi contatti. Sarete più sensibili al vento, quindi riparatevi. Avete bisogno di fare più esercizi fisici.

Oroscopo Branko 5 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La luna vi offre momenti indimenticabili con le persone che vi sono vicine. La felicità è a portata di mano. Vi sentite stanchi a fine giornata, sarebbe una buona idea concedervi una pausa e un po’ d’aria fresca.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non esitate a esprimere la vostra opinione. Sarete realistici come sempre. State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno sia di esercizio che di riposo, è quindi consigliato praticare uno sport.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Controllerete le vostre emozioni con più sicurezza oggi. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però! State procedendo con ottimismo. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata tuttavia.

Oroscopo Branko 5 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete più esigenti e più concisi, ma non dimenticate come gestire gli altri. Lo stress improvviso è probabile, rimanete calmi e seguite le vostre priorità. Rimanere sulle vostre posizioni non vi porterà da nessuna parte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non confidatevi con tutti. Non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni. La vostra energia sta deviando la vostra mente dagli aspetti materiali. Le conversazioni con gli altri vi permetteranno di tornare delicatamente con i piedi per terra.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non saprete da dove cominciare e tutto ad un tratto sarete assaliti da mille impegni, stabilitevi quindi delle priorità. Attingerete alle vostre risorse per riuscire a gestire le attuali attività. Pensate ad evadere con i vostri amici e i vostri cari.

