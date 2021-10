Oroscopo Branko 4 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 4 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla – siate pronti a vivere veramente, a ad approfittarne della vita. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tutto andrà molto rapidamente oggi e sarete bombardati da ogni tipo di richiesta – non accettatele tutte. Sarete più efficienti rallentando. Bevete regolarmente per mantenere i livelli di energia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Oroscopo Branko 4 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro umore potrebbe fare scintille oggi… avete bisogno di un po’ di pace e tranquillità per evitare inutili discussioni. Avete bisogno di uscire di più, vi aiuterà a ricaricarvi. La qualità del sonno potrebbe anche avere a che fare con ciò che state affrontando.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete bisogno di un po’ di privacy e la gente sarà sorprendentemente comprensiva. Siete in perfette condizioni fisiche ma il vostro corpo richiede un periodo di riposo – sarebbe una buona idea prenderlo.

Oroscopo Branko 4 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi sarà difficile mantenere la serietà e correrete il pericolo di parlare troppo in fretta… Sarete più inclini a canalizzare la vostra energia parlando con chi vi circonda, è così che vi ritroverete.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Oroscopo Branko 4 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro buon senso vi permetterà di uscire da una situazione difficile. Allontanarvi dai sentieri battuti rialzerà il vostro morale. Sul fronte della salute, fareste bene a bere più liquidi per drenare i vostri reni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più composti del solito e le persone ripongono la loro fiducia in voi – sarebbe opportuno non abusarne! Potrete anche sentirvi più nervosi… un forte desiderio di una maggiore libertà ne sarà la causa. Dedicate del tempo a voi stessi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete più efficaci, escludendo il superfluo. L’entusiasmo vi porterà a consumare tanta energia, quindi moderate i vostri impulsi ed evitate di spingervi al limite.

