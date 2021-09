Oroscopo Branko 3 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Otterrete riconoscenza e consoliderete i legami. Consumerete troppa energia, il che vi esaurisce, quindi prendere tempo per respirare. Ne avete bisogno per rimanere efficaci.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Chi vi circonda sarà fonte di gioia. Troverete posto, in modo naturale, nella loro stima generale.

Oroscopo Branko 3 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovrete aspettare prima di consolidare un progetto particolare, ma non rinunciate. Verificate che il cibo che state assumendo è ancora buono – la vostra distrazione potrebbe condurre ad alcuni problemi di stomaco.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non esiterete a dire alcune verità a coloro che vi mettono in dubbio per gelosia. Non accettate consigli che non si applicano letteralmente a voi. Ascoltate il vostro corpo e le sue esigenze.

Oroscopo Branko 3 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro buon umore vi rende più aperti con gli altri. Le novità entreranno nella vostra vita. Sarete nel bel mezzo di un’onda di passione con il vostro partner… Estenuante, ma così esaltante! Non vi mettete in discussione, accogliete semplicemente la passione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vorrete sentirvi utili e ne avrete il pretesto. Un’amicizia inizia in modo positivo. Moderate i vostri slanci muscolari, ciò vi permetterà di non disperdervi più e di trovare l’energia necessaria al momento giusto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Oroscopo Branko 3 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete difficoltà a restare seri oggi e rischiate di parlare troppo in fretta. La maggior parte della vostra energia sarà utilizzata nelle discussioni con coloro che vi circondano. Questo vi aiuterà a riacquistare supporto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siate determinati se la tentazione diventa troppo forte per voi… state trovando difficoltà a mantenere la calma oggi! Siete in migliore forma e maggiormente in grado di affrontare ciò che deve essere affrontato. Non impantanatevi in discussioni futili.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra onestà sarà esplosiva ma vi permetterà di avvicinarvi di più alle persone più sincere che conoscete. Non cercate disperatamente di capire i dettagli futili. Siete nervosi a causa della vostra stanchezza, concedetevi una pausa!

