Oroscopo Branko 2 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra piacevole natura e disponibilità nei confronti degli altri faranno in modo che gli altri vorranno imitarvi. Approfittatene per seppellire l’ascia di guerra. Se evitate che i fattori esterni vi destabilizzino, manterrete i vostri livelli di energia. Mantenete la rotta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La giornata sarà dominata da discussioni con gli altri, che presenteranno un’opportunità! Oggi siete al top della forma e gestirete con cautela le vostre dinamiche. Se vi attenete all’essenziale, risolverete le questioni in modo efficace.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete l’impressione che le cose stanno andando in fretta… parlare con gli altri vi aiuterà a tenere il passo. La vostra mente e corpo sono in perfetta armonia, sempre più equilibrati. Sarebbe però una buona idea fare qualche esercizio.

Oroscopo Branko 2 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Un gran colpo di fortuna vi permetterà di procedere verso i vostri obiettivi e di cogliere l’attimo. Non esitate. Sarete generalmente in forma eccellente. Badate a ciò che mangiate e sarete energetici.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vita vi sembra un film. Non prendetevi sul serio, lasciate che la vita faccia il suo corso naturale. Non fatevi prendere dalla stanchezza, perché a dispetto della vostra vitalità, avete bisogno di riposo se volete stabilizzare i vostri livelli di energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete la possibilità di dimostrare di avere più libertà di quanto pensate. Uscite dalle vostre abitudini! Dimostrate di essere più sensibili quando vi stancate oggi, state per tornare ad uno stile di vita più equilibrato.

Oroscopo Branko 2 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non cercate di essere chi non siete. Siate genuini senza falsi pretesti. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo che vi è indirettamente imposto dal vostro entourage. Rendervi utili vi darà energia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le nuove idee vi porteranno successo. Basta non mettere il carro davanti ai buoi e tutto verrà eseguito senza problemi. I vostri equilibri interni sono un po’ delicati in questo momento, dovete stare attenti all’alimentazione!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non avrete nessun problema a concentrarvi sui vostri pensieri interiori. Cogliete l’occasione per parlare con le persone a voi vicine. Non soffrite di crisi di stanchezza, finche non cercherete improvvisamente e frettolosamente di accelerare.

Oroscopo Branko 2 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non avete difficoltà ad affermarvi e a porre fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Sarete più moderati nel dispendio di energia oggi e dovreste trovare un migliore equilibrio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra semplicità vi permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Approfittate per disfarsi delle abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel vostro stile di vita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine – avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi.

