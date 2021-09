Oroscopo Branko 1 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 1 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non insistete sulle vostre posizioni. È preferibile cercare di raggiungere un compromesso e non rischiare un’esplosione successiva. Siete abbastanza furbi per ottenere ciò che volete e soddisfare il vostro partner.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete più determinati che mai a rispettare gli impegni e sarete orgogliosi di ciò che avete ottenuto. Vi investite troppo nelle vostre azioni e avete bisogno di un periodo di riposo, trovate un po’ di tempo per rilassarvi in un ambiente tranquillo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potrete approfittare di un bel ambiente amichevole nel quale il divertimento prevarrà. Rimandate le discussioni serie ad un altro giorno. Bisognerebbe riattivare la vostra circolazione sanguigna, facendo sport e prendendo un po’ d’aria fresca.

Oroscopo Branko 1 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra eccessiva ingenuità potrebbe portarvi a spendere eccessivamente. Mantenete il senso della misura. Gli altri invidiano la vostra forma fisica oggi. Andateci piano, esagerate nei contatti con gli altri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Riuscirete a portare a termine un progetto finanziario legato ad un acquisto importante. Una sferzata di energia rafforza la vostra energia di base. Avete più resistenza e siete più inclini a concentrarvi sull’essenziale.

Oroscopo Branko 1 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non vi farete implicare nei giochi che alcune persone giocano. Le vostre capacità di osservazione vi aiuteranno ad evitare errori. Il vostro appetito è feroce e porterà a rimpianti. La moderazione è necessaria.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La precisione delle vostre idee sarà incoraggiante. Esprimetevi in modo chiaro, il vostro messaggio sarà capito. Fate attenzione a non abusare di alcune sostanze, in quanto ne siete sensibili. Limitate l’assunzione di alcool, di farmaci e di dolci.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siete di animo giocoso e più rilassati. Il vostro ottimismo è di grande attualità. Siete in buona forma e sarete in grado di trasformarlo a vostro vantaggio in modo pratico. Avrete bisogno di fermarvi prima di essere completamente usurati.

Oroscopo Branko 1 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Rimuginare il passato significa non osare progredire verso il futuro. Avete bisogno di aggiornare le vostre idee! Sareste molto più felici se eliminate le domande che vi preoccupano. È ora di vuotare il sacco!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dovrete fare delle concessioni che non avevate previsto e vi si apriranno nuove porte. Non caricate tutto sulle vostre spalle. Delegate alcuni compiti prima di sentirvi sopraffatti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

