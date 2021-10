Paolo Fox oroscopo 4 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 ottobre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti piacerebbe prolungare l’atmosfera di festa di questi ultimi giorni, ma il tuo entourage è già tornato alla realtà, il che ti fa pensare di non essere in sintonia con loro. Non è un buon motivo per dubitare di te stesso o sentirti escluso. A volte le relazioni sono a fasi alterne

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Aggiungere un po’ di eleganza alla tua vita privata è attualmente la tua priorità. Senti che essere circondato dalla bellezza ti renderà felice. Un paio di acquisti dovrebbero darti quello di cui hai bisogno. In determinati momenti le tue emozioni potrebbero diventare imprevedibili, facendoti sentire agitato.

Paolo Fox oroscopo 4 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all’altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d’un pezzo, un po’ misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace.

Paolo Fox oroscopo 4 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Spesso quando si lavora in gruppo c’è una persona che non è completamente in sintonia con le altre. Qualcuno fa riferimento costante al regolamento e alla tradizione, a scapito dell’innovazione e dell’originalità di cui tu hai disperatamente bisogno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Proprio adesso che iniziavi a sentirti a tuo agio in una certa routine, ecco che qualcuno viene a sconvolgere il tuo piccolo equilibrio. La stabilità che avevi appena ottenuto in questo momento è a rischio. Invece di batterti per far tornare tutto come prima, aspetta che si calmino un po’ le acque.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Un capitolo della tua vita è arrivato a termine, ma il libro è tutt’altro che finito. Il modo migliore per impiegare le tue energie, in questo momento, è tentare di concludere un progetto, anche se pensi che la sua fine sia ancora lontana.

Paolo Fox oroscopo 4 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche se forse oggi avrai delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente da te, questo potrebbe concludersi con un piacevole sentimento di autostima. In questi giorni, quello che gli altri pensano di te è meno importante di quello che tu pensi di te stesso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti trovi all’inizio di una grande avventura e quello che imparerai nei prossimi giorni si rivelerà molto istruttivo. Una volta iniziato a muoverti verso la tua destinazione, senti che niente di quello che potresti fare potrà fermarti. Non aver paura di guardare le cose in grande. Ricordati solo di mantenere il senso pratico.

PAOLO FOX OROSCOPO 3 OTTOBRE 2021