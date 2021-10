Oroscopo Branko 8 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Aspettatevi una giornata piena di sviluppi. Non rimanete sulle vostre posizioni. Sarete più consapevoli del vostro corpo e più pronti a prendervi cura di voi. Non esitate a seguire questa strada e a rallentare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi sentite più sicuri di voi stessi. Ecco giunta l’ora di prendere una decisione importante. La vostra tendenza a dubitare trova origine nel fatto che cercate il pelo nell’uovo, cercate la fiducia in voi stessi per smettere di dubitare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Oroscopo Branko 8 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Evitate avventure rischiose e casuali. Non lasciatevi distrarre, state procedendo nella giusta direzione. Vi sentirete stanchi e appesantiti dalla routine quotidiana – si consiglia di fare sport, preferibilmente qualcosa di tranquillo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete le idee chiare e ne parlerete con facilità. Le rimesse in discussione sono all’ordine del giorno. Siete implicati nei dettagli. Potreste finire sovraccarichi se non fate un passo indietro e se non vi rilassate.

Oroscopo Branko 8 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete sopraffatti da ogni tipo di progetto. Una scelta vi sembra difficile, prendete tempo prima di prendere a una decisione. Lo stress vi da diversi problemi gastrici. Optate per la pace e la tranquillità prima di tutto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete bisogno di allontanarvi dalla realtà della vita quotidiana. Fatevi un favore e prendete una pausa, vi sentirete fisicamente esausti e avrete la necessità di ricaricare le batterie. Dormite di più!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Branko 8 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le vostre facoltà critiche non saranno da tutti gradite… Riceverete una notizia piacevole. Il morale è al massimo della forma e compensa i livelli di energia. Sarebbe una buona idea intraprendere attività sportive.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro stato d’animo è influenzato da chi vi circonda. I bilanci spontanei sono favorevoli per i vostri conti. Le riunioni di famiglia o con gli amici potrebbero essere un buon modo per ricaricare le batterie a livello psicologico e per alleviare lo stress.

