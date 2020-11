Paolo Fox oroscopo 30 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Che in questo momento pensi davvero ad un grande futuro! Mi auguro che tu abbia gia’ dei progetti in ballo perche’, se cosi fosse, possiamo dire che le stelle stanno gia’ iniziando a darti man forte. Non escludo che entro poche settimane pochi mesi tu possa rinascere da una situazione di grande disagio. Certo, problemi legali, vertenze e situazioni economiche pesanti non possono cambiare dall’oggi al domani, ma e’ tanto sapere che ci sara’ un cambiamento entro poco tempo

Toro (21 aprile – 20 maggio): Con la Luna nel segno in buon aspetto ad altri pianeti, in questo sabato ti senti bene! Pero’ attenzione se hai parlato troppo: ricoro, infatti, che il tuo segno e’ molto irruento e quindi a volte dici delle cose di getto e poi ti penti di quello che hai detto. Spero che tu non abbia rimesso in discussione l’amore perche’ questo e’ un momento in cui i sentimenti dovrebbero essere protetti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se, come credo, ultimamente ci sono state difficolta’ a livello personale, e motivo e amoroso, puoi contare su questo fine settimana per recuperare! E’ normale che ci siano anche dei problemi in famiglia, che in alcune situazioni sentimentali ci sia bisogno di fare chiarezza. E allora la giornata di domenica, che vedra’ la Luna nel segno, aiutera’ nello scopo!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo weekend ti troverai di fronte ad una situazione molto piu’ coinvolgente dal punto di vista emotivo! Tra l’altro, posso dire che nonostante le mille perplessita’ del momento, sei forte! Allora quale e’ il problema? Abbiamo ancora Marte, Giove e Saturno contrari, quindi non possiamo parlare di grandi eventi

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi evitare contrasti! Capisco che questo sia quasi impossibile perche’ ricordiamoci che il tuo e’ il segno della conquista, e quando si vuole conquistare qualcosa inevitabilmente bisogna affrontare i nemici e le competizioni. In ogni modo non sei tipo da tirarti indietro, pero’ posso capire che vivere sempre in agitazione comporti molto stress.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puoi sfruttare questa giornata che vede Luna, Giove e Saturno favorevoli. Conta anche l’ascendente, pero’ in generale sei cambiato: da un semplice cambio di look a qualcosa di piu’ importante. Devo dire che dagli inizi dell’anno molti hanno fatto grandi passi in avanti. Le stelle sono importanti per i sentimenti

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ci sono giornate in cui ci sembra che tutto funzioni ed altre in cui sembra che non vada bene niente! Allora questo e’ un periodo in cui deve organizzarti e soprattutto iniziare ad essere piu’ fermo sui tuoi propositi. Il consiglio degli altri e’ ‘favorito’, ma non pendere dalle labbra degli altri: se hai un progetto, portalo avanti senza stare a sentire troppo chi ti circonda!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei piuttosto provato e collerico a causa di tante tensioni che portano una grande agitazione puo’ salire assieme al nervosismo, soprattutto se hai a che fare con persone che non ti capiscono. Poi in questo periodo sei molto esigente in amore, non vuoi assolutamente ascoltare persone lontane dal tuo punto di vista: con Venere che transita nel segno questo e’ un momento particolare anche per le relazioni interpersonali. Opportunita’ in vista!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi sfruttare questo sabato perche’ poi domenica avremo un momento di stallo, di calo, con una Luna che andra’ in opposizione. Quindi, le prossime 48 ore indicano che c’e’ un certo disagio che bisogna cercare di superare, anche se posso dire che le prossime ore sono anche di confronto per tutte quelle coppie che hanno avuto un problema e magari non hanno mai avuto il coraggio di affrontarlo.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se c’e’ una grande qualita’ nelle persone del tuo segno e’ proprio quella di adattarsi alle situazioni senza battere ciglio, senza esitazione, forse anche soffrendo ma tirando comunque avanti. Sei una persona che puo’ avere molto o puo’ avere poco ma vivere sempre bene! In amore, questa Venere favorevole dice che devi trovare l’amore: se ne ha gia’ uno, devi conservarlo!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Negli ultimi tempi ti sei dato tanto tanto da fare e quindi un po’ di stanchezza limita lo scenario legato al futuro. Pero’, chi si da’ da fare per bene, puo’ avere grandi risultati, anche perche’ il fatto che Giove stia per entrare nel segno (tra poco piu’ di 2 o 3 settimane ne avremo le prime conferme), significa che qualcosa sta cambiando.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sara’ meglio parlare in questo sabato piuttosto che domenica. Naturalmente ognuno ha la sua storia, la sua vita privata, ma quelli che hanno vissuto una crisi d’amore devono ‘accettarla’! Venere in aspetto buono dice proprio che in questo momento e’ utile capire come stanno davvero le cose, e se hai un amore puoi concederti, ma fino a che punto? E’ difficile che in questo momento tu ti conceda totalmente.

