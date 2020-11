Oroscopo Branko 29 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 29 novembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): C’è aria di cambiamento intorno a te, e anche se da diversi giorni stai opponendo resistenza, oggi ti senti pronto. Non succederà in un’ora, ma puoi sapere fin da ora dove indirizzare le tensioni e come calmarle. Ricomponi tutti gli scenari nella tua testa e assicurati di prevedere tutte le conseguenze delle tue scelte.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei diventato abilissimo a trovare il modo di far incastrare un po’ di tempo libero alla tua agenda fitta di impegni. Ma oggi potrebbe essere particolarmente difficile. Fortunatamente, alcune circostanze esterne potrebbero scombussolare le tue priorità, concedendoti un attimo di evasione. Non ti devi giustificare con chiunque per la tua necessità di divertirti un po’. Approfittane quando ne hai la possibilità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ti senti in forma e fai bene perché la vita ti sorride. Sei in perfetto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tempo e la fatica necessari per riuscirci. Tuttavia, se i dubbi ti assalgono, non sprecare energie per chiederti che cosa ti sei perso o se sei all’altezza. Trai il massimo beneficio dalle opportunità che si presentano sul tuo cammino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo momento tutti i tuoi pensieri sono rivolti al prossimo tine settimana, quanto più che il tuo lavoro è difficile ed esigente. Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine. Concediti questa piccola pausa, ma poi rimettiti subito in carreggiata.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti è difficile riporre le speranze che avevi per oggi, ma adesso sei obbligato a passare oltre i tuoi desideri. Purtroppo, in questo momento la realtà ti sembra un concetto molto sfocato, e tu sei più impaziente del solito. Tanto vale rimandare certe decisioni a un secondo momento, sapendo che potrai tornarci sopra già da domani.

Oroscopo Branko 29 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’indipendenza che cerchi nel tuo lavoro oggi dovrà essere mesa in parallelo con certe circostanze familiari. Certo, vuoi prenderti cura della tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che succede nel mondo intorno a te è forse un’idea migliore. La sensazione di libertà che provi da qualche tempo non durerà a lungo se non fai di tutto per mantenere la pace nelle tue relazioni familiari.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ti senti un po’ sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica. Concentrati solo sulle priorità. Domani sará un giorno molto più propizio per allargare i tuoi orizzonti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee. E piuttosto la capacità che hai in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo è il momento di tirare le redini e riprendere il controllo della tua vita, soprattutto se recentemente ti sei chinato dinanzi all’autorità. Sta a te di interpretare il ruolo centrale. Fortunatamente, puoi assumere questo ruolo con la complicità degli altri. Non c’è nessun interesse nell’essere ingiusto nei confronti degli altri, e tu lo sai bene.

