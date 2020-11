Oroscopo Branko 30 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 novembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi il tuo sguardo arriva molto lontano, stai pensando a lungo termine, sia per quanto riguarda i tuoi progetti che l’evoluzione dei tuoi rapporti con la tua cerchia più ristretta. Non per questo devi trascurare gli impegni che richiedono la tua attenzione nell’immediato, che pur essendo i meno piacevoli, hanno comunque bisogno della tua energia e forse che tu rivaluti le tue priorità, una dopo l’altra

Toro (21 aprile – 20 maggio): Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti. Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione. Accetta le cose come sono e sii semplicemente riconoscente nei confronti della vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per terra. Anche se hai bisogno di un cambiamento, al momento la cosa migliore è mantenere il profilo basso.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’ottimismo attuale non durerà in eterno ma dovresti servirtene adesso per avviare qualcosa di importante. Il tuo approccio potrebbe essere insolito e inconsueto. Nessuno capisce bene quello che vuoi fare o in che modo vuoi riuscirci. Segui il tuo istinto e metti un po’ da parte le regole del gioco, ti potresti stupire di quanto realizzerai.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Esprimi un desiderio, oggi puoi riuscire ottenerlo. Una grande prontezza di vedute ti renderà carismatico e convincente. Fai in modo di farti intendere e di essere ben capito. Cerca di essere specifico nelle tue richieste. Più dettagli riuscirai a fornire, maggiori saranno le opportunità di ottenere quello che desideri.

Oroscopo Branko 30 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ti senti fiducioso anche se nel complesso sei stanco a causa delle ultime giornate che sono state particolarmente impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): i senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto. I momenti di tensione possono portare a delle reazioni eccessive, ma perdere il sangue freddo non risolverà niente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo buon senso e il tuo parere oggi verranno sollecitati dal tuo entourage, poiché sei qualcuno di molto perspicace e con i piedi per terra. Questa è una buona cosa, perché sei in vena di condividere le tue idee e di dimostrare le tue capacità. Anche se i temi affrontati sono prevalentemente seri, non perdere il senso dell’umorismo. Riuscirai ad essere efficace divertendoti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza… La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari. Se adesso resti concentrato, nei giorni a venire sarai ricompensato da una bella opportunità di divertimento che ti permetterà anche di dimenticare le tue preoccupazioni.

OROSCOPO BRANKO 29 NOVEMBRE 2020