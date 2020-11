Paolo Fox oroscopo 1 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 dicembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La cosa piu’ difficile e’ ripartire dalle amicizie perse, oppure ti sei talmente concentrato sul lavoro che in questo periodo non conta niente altro, e allora stando troppo lontani dalla persona amata, pur avendo un buon rapporto si rischia di dimenticare certe abitudini e allora attenzione. Devi ritornare sui tuoi passi!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Da qui alla fine del mese e dell’anno, sara’ molto importante capire come stanno messe le questioni economiche, perche’ se si parte con un 2021 ‘in deficit’ a livello economico, si parte male! Anche chi ha un certo benessere potrebbe pensare di spendere meno o di ritirarsi per un po’.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata potresti essere piu’ divertito e divertente, perche’ il fatto che la Luna transiti nel tuo segno inizia a sbloccare quei meccanismi che si erano un po’ inceppati nel corso delle ultime settimane. La tua proverbiale creativita’, la tua curiosita’ sono sempre importanti nella tua vita, e io considero il prossimo come un anno di grandi progetti, anche se magari in questo periodo non hai le idee chiare.

Paolo Fox oroscopo 1 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Puoi fare il conto alla rovescia, ancora due settimane! Certo, non e’ che improvvisamente tutto cambia, perche’ in poche giornate non si puo’ mutare la propria vita, pero’ sai che e’ scattato qualcosa dentro di te: non vivi piu’ di illusioni, non vivi piu’ di delusioni, non vivi piu’ di falsita’! A volte ti sei raccontato delle bugie per riuscire ad andare avanti: la sincerita’ costa ma la vita premia le persone sincere!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sembra che tu sia molto nervoso, specialmente in famiglia. Se hai persone che ti vogliono bene ma che ti chiedono costantemente ‘Come stai? Come pensi di sbrogliare una certa situazione?’ o se comunque ti assediano con le loro preoccupazioni, potresti ribellarti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrai una prima parte della settimana importante una seconda parte piu’ interlocutoria: sto parlando delle indicazioni che valgono da domani! Quindi, anzitutto si esce fuori da una situazione pesante e poi bisogna dire che gli inizi di Dicembre porteranno dei vantaggi. Se posso darti un consiglio, questa sera cerca di evitare di fare le cose ‘alla grande’, e soprattutto di fare le ore piccole, perche’ potresti sentirti piu’ stanco!

Paolo Fox oroscopo 1 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Puoi vivere emozioni vere! Spero che attorno a te ci siano delle persone sincere, perche’ mai come in questo periodo sara’ importante riferirsi a persone valide. Qualche giorno fa ho spiegato che per ottenere un consiglio, per non sentirti solo, spesso parli dei tuoi problemi anche se poi agisci come desideri!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Inizio di giornata pesante poi abbiamo un pomeriggio migliore. Bisogna ‘farla fruttare’ questa Venere, soprattutto se il tuo cuore e’ solo da tempo: guardiamo a Dicembre come ad un mese molto positivo. Amore non e’ solo rapporto di coppia, amore e’ anche amicizia, e’ anche incontro, passionalita’, tanto che le prossime due settimane possono portare un vantaggio, un’emozione, qualcosa in piu’!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi evitare di metterti contro certe persone, specialmente nel pomeriggio. Se poi ci sono state divergenze in famiglia, doppia prudenza, perche’ pare che soprattutto dopo l’ora di pranzo ci siano dei problemi da risolvere o magari semplicemente questa e’ una giornata in cui hai pensato di fare delle cose e poi finirai per farne altre. Massima cautela per evitare conflitti: soprattutto stasera evita di fare le ore piccole!

Paolo Fox oroscopo 1 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Qualche giorno fa dicevo che sei una persona eccezionale perche’ riesci a vivere con tanto e con poco, a frequentare ambienti diversi, ad accontentarti (se necessario) ma anche a puntare in alto! Se le prospettive lo permettono questo e’ un oroscopo in cui puoi veramente consolidare le tue posizioni al punto di rifiutare quello che non ti piace, di portare avanti progetti che riguardano la coppia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): C’e’ da dire che in questo momento e’ difficile starti dietro perche’ sei molto a disagio, magari intollerante, un giorno ti va bene tutto e il giorno dopo no! Quelli che non hanno la possibilita’ di cambiare vita potrebbero cambiare look, arredamento, automobile,

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): A volte risulti essere incomprensibile e questo lo dico a favore delle persone che ti circondano! Ci sono giornate come quella di sabato in cui hai avuto una grande disponibilita’ nei confronti degli altri, mentre ci sono giornate come questa di domenica in cui soprattutto nel pomeriggio e nella serata potresti cadere in quei classici ripensamenti che ti rendono appunto incomprensibile.

PAOLO FOX OROSCOPO 30 NOVEMBRE 2020