Paolo Fox oroscopo 3 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 luglio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna interessante (assieme ad un Marte favorevole) parla di due giorni utili, giovedi e venerdi, per le relazioni, per i rapporti sociali. Questo e’ un bellissimo cielo per chi vuole rimettersi in gioco: lo so che le privazioni e le difficolta’ sono state tante ma devo dire che proprio nei momenti difficili si vede il tuo spirito da dominatore, da pioniere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai aspettando che arrivi il momento giusto per fare una dichiarazione, per parlare chiaro. Se una storia d’amore ha vissuto grossi conflitti in passato oppure se hai vicino una persona che non si decide a fare un passo importante che tu vorresti fare, parla sabato e domenica quando la Luna sara’ molto attiva.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei molto turbato! E’ vero che questo e’ un periodo di recupero, e’ vero che entro Luglio alcuni accordi saranno firmati e potresti finalmente uscire da un incubo o recuperare il tempo perso, pero’ queste due giornate di giovedi e venerdi sono un po’ nervose al punto che nei rapporti con gli altri, sia d’amicizia che d’amore, potresti persino trovarti sotto una forte pressione.

Paolo Fox oroscopo 3 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti trovi in una condizione di non completa soddisfazione, nel senso che per quanto riguarda il lavoro, magari hai anche l’occasione di agire, fare qualcosa di interessante, pero’ c’e’ sempre qualcuno che rema contro. E i risultati non sono come tu li immagini: questo ogni tanto potrebbe farti innervosire. In questo periodo, cerca soprattutto di non creare inutili rimorsi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il tuo segno e’ baciato da una Luna positiva, e questo non puo’ che renderti ancora piu’ affascinante del solito! Quindi, giovedi e venerdi sono certamente giornate che riescono a dare una grande forza. Penso che molti di voi dovrebbero lanciarsi nelle relazioni, e questo perche’ da adesso fino a Settembre-Ottobre, avremo anche una bellissima posizione di Venere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puoi rimboccarti le maniche ma ci sono anche delle giornate in cui la fatica e’ troppa. Per le prossime 48 ore, infatti, il mio consiglio e’ agire e fare solo quello che si desidera. Non parlare se non strettamente necessario! Tra l’altro, va detto che sabato e domenica saranno giornate di recupero, ma fino ad allora sara’ tutto un po’ faticoso anche a livello fisico.

Paolo Fox oroscopo 3 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei in recupero per quanto riguarda queste due giornate, giovedi e venerdi. Sono convinto che entro la fine di Luglio qualcosa si sblocchi anche per quanto riguarda le vicende di lavoro, che sono state fermate non solo dagli eventi degli ultimi mesi ma anche da qualche circostanza esterna, penso a quelli che non sono stati chiamati sul lavoro e sono fermi da tanto tempo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni senti che qualcosa non va: ora qui possiamo fare mille ipotesi! Credo che ci siano soldi da spendere per un guasto, per una riparazione. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Se posso darti un consiglio, con Giove e Saturno favorevoli muoviti in questo periodo, cerca di iniziare a fare progetti anche per quanto riguarda il futuro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei molto forte con la Luna nel segno: giovedi e venerdi vince l’amore! Attenzione pero’ a non fare vincere l’amore trasgressivo e qui mi riferisco soprattutto a quelli che stanno da tempo con una persona ma hanno vissuto una crisi. Il rischio di tradire o essere traditi quando una storia non funziona e’ alto!

Paolo Fox oroscopo 3 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nei prossimi tre giorni avrai un buon successo questo perche’ la Luna tocchera’ il segno da sabato! Quindi possiamo dire che da qui a domenica vinci ogni perplessita’. La situazione e’ un po’ agitata per via delle risposte di lavoro: Mercurio e Marte dissonanti parlano di ritardi ma non di chiusure. Quindi, credo che tu stia aspettando una conferma, una notizia, o devi sapere quello che andrai a fare nel futuro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo e’ un segno libero! E soprattutto in amore e’ un segno che non vuole mai sentire di avere il fiato sul collo del partner, non vuole avere le manette. Tuttavia, gli ultimi mesi, quelli vissuti in isolamento, per te sono stati pieni di risposte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questi due giorni, giovedi e venerdi, torna un po’ di turbamento. Fino a quando non ci sara’ una risposta del lavoro, un cambiamento, un qualcosa di importante che ti riguarda, potresti vivere attimi di forte stanchezza. L’importante e’ che non torni quella differenza, quella distanza che purtroppo in amore e’ stata il tema dominante di molte coppie ormai da Marzo scorso.

