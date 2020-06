Oroscopo Branko 2 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La prima metà dell’anno chiude con Luna positiva, molto interessante nel segno amico associato alla rinascita, Scorpione. Influsso certo di buon auspicio, tenete presente però che già domani la situazione astrale prende una nuova, anzi una vecchia piega

Toro (21 aprile – 20 maggio): Pure voi avete avuto problemi nei primi 6 mesi di un anno da considerare come periodo di sistemazione e soluzioni, con qualche colpo di fortuna. Ma oggi è Luna che non assicura serenità, pace.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ne avete passate tante, molto è stato negativo l’influsso degli astri durante il transito in Pesci. Ma avete avuto numerose occasioni di riscossa, grazie alla fedele, fortunata Venere, che chiude un mese con un grande amore.

Oroscopo Branko 2 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Mercurio in Cancro è pure distratto, lunatico, un po’ come voi, attenti ai dettagli quando leggete contratti e carte, possibili noie legali, in luglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non è tranquilla l’atmosfera in casa, ma pure le Lune negative passano presto, calmatevi. Perché siete così nervosi non è chiaro neanche a voi, visto che siete il segno che più ha guadagnato in questi 6 mesi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Transiti sempre più belli per l’attività professionale, avete grandi progetti e ambizioni, attenti a non prendere troppi impegni insieme. Avrete modo e tempo di riscattarvi nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Branko 2 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Serve una visione realistica delle cose, delle possibilità personali e ambientali, delle persone. Prima che Marte ingaggi una battaglia pure con Saturno (dal 2 in Capricorno).

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa vita può diventare meravigliosa con una Luna come questa. Anche cattiva, per l’aspetto con Urano e (ancora) con Saturno, ma gli altri pianeti sono in postazione stimolante e cresceranno nel mese di luglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È il vostro segno la fonte dei problemi che nascono con l’estero e con gli stranieri, ma i vostri personali problemi sono in via di soluzione, presto i piccoli guasti d’amore saranno riparati.

Oroscopo Branko 2 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non mancheranno influssi passionali solo perché Marte è negativo, ma le conquiste sono faticose, facili i sogni utopici. Molti uomini con un Marte così finiscono in bianco, come le loro amministrazioni con Mercurio fuori di testa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ultimo scontro tra Saturno nel segno e Luna in Scorpione, terzo incomodo Urano, così finisce giugno, inizia luglio. Ma dopo il 2, Mercurio in Cancro intona acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ricordiamo che Giove è sempre positivo per banche, autorità, posti pubblici, legge. Mercurio favorisce nuove iniziative (lavoro e affari), Luna in Scorpione, che chiude giugno e apre luglio, mette in archivio esperienze fatte dopo la vostra Luna piena di marzo.

