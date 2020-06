Oroscopo Branko 1 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Anticonformisti, non siete più soddisfatti delle solite relazioni, solita vita, dunque è giunto il momento di rompere con le consuetudini e andare alla ricerca di novità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Inizio settimana promettente per attività e questioni finanziarie. Luna primo quarto ancora in Bilancia e Mercurio nella migliore postazione, per non parlare di Venere che aggiunge fortuna. Gettate le basi di una squadra, cambiate filosofia, se serve cambiate gli uomini.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Protagonisti già il secondo giorno di Marte in Ariete, grazie ai favori del primo quarto in Bilancia, ottimo per trovare una nuova opportunità di successo.

Oroscopo Branko 1 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete baravi a sentire le cose, ma oggi le sensazioni non sono affidabili perché provocate da una strana, aggressiva Luna in Bilancia, che si incrocia con Marte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Partiamo dal principio che la perfezione non esiste, ma le vostre odierne stelle sono molto vicine a essere perfette. Vi permettono di realizzare uno di quei gioielli professionali e non, che vi rendono così popolari in questo periodo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La settimana che chiude giugno e apre luglio è incorniciata da due distanti fasi lunari, entrambe favorevoli. Oggi ancora Luna crescente in Bilancia, settore dei vostri guadagni (stavolta c’è anche fortuna nelle firme, contratti, transazioni)

Oroscopo Branko 1 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna primo quarto chiude la prima metà del 2020, mesi in cui è successo di tutto, parliamo di cose personali, non situazioni generali.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Per chi tra voi lavora pietre, metalli, ferro e oro, inizia ora il periodo di crescita e successo. Marte nel campo lavorativo è favorevole anche a chirurghi, sportivi, corridori.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Emozioni, novità, persone e posti nuovi. Questa bella e improvvisa scossa nella vostra vita è arrivata già ieri con Marte in Ariete e oggi primo quarto in Bilancia, campo degli incontri.

Oroscopo Branko 1 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Bisogna tornare a guardare più spesso nel mondo privato, la famiglia nell’insieme è già sottoposta alla pressione marziana in Ariete. Influsso aggressivo, Marte è così, sappiate distinguere tra vero e immaginario.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Pensate che positiva coincidenza: Saturno, pochi giorni prima del rientro in Capricorno, dal vostro segno riesce ad avere un aspetto diretto con Marte in Ariete. Ottimo per ogni vostro progetto, utile per elaborare nuove strategie.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Elizabeth Taylor, Pesci, nel film Improvvisamente l’estate scorsa dice: Si può essere giovani e poveri, ma non vecchi e poveri. Ora è estate, raccogliete per il vostro futuro, impostate per il futuro, credete nel futuro.

