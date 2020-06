Oroscopo Branko 30 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 giugno 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il 2020, sotto il profilo astrologico, è un anno diverso da quelli che l’hanno preceduto nel secolo scorso e ancora più indietro, quindi ogni giorno può diventare importante, decisivo, per tanti. Quest’ultima giornata di giugno, mese della frutta, uccelli canterini, lunghe giornate di luce, resterà nella memoria per il ritorno di Marte nel vostro segno. Inizia la vera estate per l’amore e tutto il resto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): È in ballo il vostro immediato futuro, sappiate giocare bene le carte vincenti che vi offrono stelle generose, specie nel campo degli affari. Anche oggi Urano fabbrica soldi e possibilità, Luna cambia fase nel campo lavoro e salute, Mercurio protegge viaggi e incontri. Inizia però un transito che a volte, nei prossimi mesi, sarà ambiguo Marte in Ariete, Casa XII, quella dei nemici nascosti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Indubbiamente questo è il vostro momento migliore, oggi anche per eventuali ricerche di nuovi amori propiziate dalla Luna primo quarto che nasce in mattinata nel segno della Bilancia, cioè nel campo della fortuna. Ma l’avvenimento mozzafiato è l’ingresso di Marte in Ariete, finalmente in aspetto appassionato con Venere nel vostro cielo: nasceranno dei figli. State andando verso il successo più grande.

Oroscopo Branko 30 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Una giornata particolare. Valanga improvvisa di influssi che richiedono attenzione per cose pratiche, famiglia, affari e sentimenti. Primo quarto in Bilancia, significa saper bilanciare emotività e volontà, usare logica e organizzazione, per tenere sotto controllo le prossime mosse dei concorrenti. Marte, in Ariete a lungo, apre le grandi manovre della vostra estate. Curatevi sempre, controllo pressione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Un’altra occasione da non perdere! Non solo per lavoro o questioni finanziarie, sulle quali insistete tanto da risultare noiosi, oggi si può inaugurare una nuova stagione d’amore. Atmosfera estiva nel vero senso della parola, il cuore sente come un risveglio di primavera, grazie al passaggio di Marte in Ariete. Transito eccezionale per i segni di fuoco, ma a volte anche stressante. Attenti alla legge.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Marte non è stato a lungo in Pesci, ma ne avete risentito perché si incrociava con Venere in Gemelli (resta ancora) e c’erano ancora gli effetti di Mercurio opposto. Da stamattina il pianeta della passione e vigore giovanile, inizia un lungo transito in Ariete, ritroverete pure le possibilità professionali che pensavate perdute. Chi vi ama non intende perdervi, siete voi che avrete ogni tanto strane idee

Oroscopo Branko 30 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): È un giorno di festa nel vostro cielo. Alle 10 e 16 nel segno nasce il primo quarto, fase lunare bellissima per l’amore, tutti gli amori. Vista l’ora, non sarà possibile ammirarla, ma da qualche parte nel mondo sarà notte e gli innamorati si scambieranno baci e promesse. Se siete soli e pensate di meritare di più dalla vita, fatevi vedere in giro, al mare. Colpi di fulmine, passione, Marte in Ariete…

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’opposizione Mercurio-Plutone stimola mente e fantasia, ma è pure un aspetto scientifico, conduce al successo. Clamorose novità lontano, campo governato dal Cancro, segno che sarà tutta l’estate al centro di transiti senza precedenti. E tutti quei pianeti sono in aspetto positivo per voi. Marte inizia una lunga avventura in Ariete, segno del lavoro, ottima, improvvisa possibilità di iniziare cose nuove.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Fate attenzione alle idee quasi ossessive che vi prendono ogni tanto su voi e sugli altri. Siete stati sotto pressione dei Pesci da inizio anno, ora in quel mare resta solo Nettuno, Marte però è da stamattina in Ariete, finalmente inizia pure per voi l’estate! Certo, Venere (contro) qualche scherzo lo farà, ma non oggi con primo quarto in Bilancia, gli innamorati si rincorrono sulla spiaggia del desiderio.

Oroscopo Branko 30 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete forti, resistenti, ma se si presentano segnali di stanchezza non vanno trascurati. Marte negativo ha il suo peso. Oggi inizia un lungo transito in Ariete, che riguarda in primis la famiglia, ma visti i contrasti con Mercurio e Giove, serve prudenza nel lavoro, collaborazioni, associazioni. Troveranno il modo di colpirvi, se vogliono. Oggi dedicatevi all’amore e a voi stessi, lasciatevi conquistare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Venere in magnifica postazione da aprile, mancava però il contatto con Marte, a lei e a voi, per avere sintonia tra amore spirituale e fisico. Oggi si presenta con Marte in Ariete, transito per voi eccezionale fino all’Epifania 2021, mentre primo quarto in Bilancia vi consegna le chiavi per aprire il portone della vostra estate. Oggi favoriti in tutto, ma datevi da fare non addormentatevi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ciao Marte! Entrato il 13 maggio, stanotte il pianeta ha lasciato il vostro mare e oggi inizia un lungo transito in Ariete, suo domicilio. Qui è al massimo della forza positiva e negativa, dipende dagli aspetti che forma. Per voi è guardiano del patrimonio, saprete lottare per il successo, contrastare chi vi ostacola il cammino. Ottima l’idea che nasce con primo quarto in Bilancia, incontri molto belli.

